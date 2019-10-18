Как вернуть украденный кошелек: умное портмоне сообщает о краже сиреной

Умный кошелек устанавливает связь с телефоном и сигнализирует о краже сиреной

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То, что украинцы переходят на безнал, наносит серьезный удар по карманным ворам. Но несмотря на это, только в Киеве с начала 2019 года, от ловких рук злоумышленников пострадало более двух тысяч человек, а раскрыть удалось лишь десятую часть таких преступлений. И это официальные данные. По неофициальным – в Украине каждые 15 минут извлекают один кошелек. Впрочем, оказывается, есть устройство, которое может помочь вернуть украденное.

Современные технологии – на страже вашей безопасности. Этот кошелек не отличить от обычного, но если его украдут или вы где-то потеряли эту вещь, ее можно найти. Он пищит или ревет, как сирена. Такое портмоне подключается к телефону.

"Синхронизировали – видим наш кошелек на сигналигазации. Для поиска кошелька, ну, положим, завялялся дома где-то – нужно найти, включаем, нажимая кнопку в приложении. Для поиска телефона – двойное нажатие на кнопке включения кошелька – включаем сигнализацию и находим" – рассказывает Евгений.

Евгений сначала приобрел умный кошелек для себя. Почувствовал преимущества и теперь предлагает новинку другим.

"Когда у вас вытаскивают кошелек, вор старается не уходить далеко с кошельком, а сразу же вытащить содержимое и выбросить на том же месте кошелек".

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Портмоне молчит, пока поддерживает сигнал с телефоном. Но когда расстояние между гаджетами увеличивается, связь обрывается – объясняет эксперт по безопасности Сергей Кириленко:

"Сигнал работает на расстоянии до 10-15 метров, не более. Поэтому мы можем не услышать, как сигнализирует сам кошелек"

Есть и обратное действие: если у вас украли смартфон, вы об этом узнаете сразу.

"Если в момент, когда у вас телефон и кошелек стоят на сигнализации, стащат телефон, кошелек даст вам об этом знать. Телефон разразится сигнализацией" – говорит Евгений.

Интересно, что сигнализация сработает, даже если телефон выключить. Сирена мгновенно укажет на вора.

Напомним, ежегодно тысячи украинцев лишаются важных документов и кошельков. Сайт "Сегодня" ранее опубликовал статистику, которая показала, что и где чаще всего теряют украинцы.

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