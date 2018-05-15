В Мелитополе женщина предлагала прохожим ребенка

В Мелитополе, Запорожской области, по одной из улиц ходила пьяная 32-летняя женщина, которая предлагала прохожим подарить им свою восьмимесячную дочь. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

Как стало известно, ранее эту же женщину уличили в пристрастии к алкоголю, а Служба по делам детей едва не лишила ее родительских прав на ее 8-месячную дочь. Тогда девочку доставили в больницу, а протрезвевшая мать умоляла вернуть ей ребенка. После профилактической беседы с женщиной ребенка ей все же вернули.

Однако 15 мая она снова была замечена в пьяном виде с ребенком на руках, пытаясь отдать девочку первому встречному. Девочку госпитализировали, медики утверждают, что с ребенком все хорошо. С горе-матерью разбираются в полиции.

Напомним, ранее в Преображенском парке Одессы ребенок нашел человеческий череп. На этом месте с 1790 по 1930 год находилось Первое христианское кладбище.

Также мы писали о том, что 11 мая в Ровенской области в реанимацию с резаными ранами тела был госпитализирован ребенок, на которого с ножом набросился его молодой отец. А на Закарпатье молодая женщина нанесла своему ребенку смертельные ножевые ранения и ранила своего отца.