Вода как желе: в сети показали полчища медуз в Кирилловке (видео)

Нашествие медуз добралось до вод Молочного лимана, расположенного на Азовском море в Запорожской области в популярном курортном поселке Кирилловка. В сети опубликовали соответствующее видео.

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На кадрах видно, что медузами усеян весь берег лимана. Из-за большого количества "живности" вода напоминает желе. Некоторых медуз прибой выносит на песок и они остаются там. Их заносит в Молочный лиман из Азовского моря.

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Напомним, мы писали, что некоторые медузы в Азовском море достигают значительно больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели. Ранее директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

А прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там их даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз . После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

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