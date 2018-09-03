В Запорожье нацгвардеец предотвратил самоубийство девушки-подростка

Сегодня, 10:24

16-летняя девочка пыталась спрыгнуть с плотины по требованию "куратора" виртуальной игры

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Запорожье военнослужащий Нацгвардии отговорил от самоубийства 16-летнюю девушку, которая пыталась спрыгнуть с плотины ДнепроГЭСа по требованию "куратора" виртуальной игры "Синий кит".

Об этом сообщается на официальной странице запорожской воинской части 3029 9-го полка Национальной гвардии Украины.

Как выяснилось, военнослужащий Андрей Стукало проезжал по ДнепроГЭС и заметил, что на перилах плотины стоит плачущая девушка. Она хотела покончить жизнь самоубийством, но мужчина отговорил ее от этого.

Сначала девушка не могла объяснить причину своего поступка. Но, как выяснилось, несколько дней назад она исчезла из дома, получив это задание от куратора виртуальной игры "Синий кит" спрыгнуть с плотины. Сейчас ребенка передали родителям, она в безопасности.

Напомним, в 2017 году в Украине зафиксировали всплеск популярности смертельных игр среди подростков. Задания школьники получают через группы в соцсетях под названием "Синий кит", а администраторы этих групп склоняют подростков к самоубийству. Часто, если ребенок отказывается себя убивать, преступники вычисляют IP-адрес участника и говорят ему, что за эту трусость придется ответить его родным.

Чтобы уберечь ребенка, психологи советуют родителям под любым предлогом отвлечь школьника от социальных сетей, например, говорить с детьми, найти хобби или отправить ребенка в спортивную секцию.
Запорожье, подросток, самоубийство, девушка, синий кит

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Источник:

Интерфакс

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