В Днепре девушка и парень выпрыгнули из окна многоэтажки

В Днепре 16-летняя девушка и ее 18-летний парень выпрыгнули из окна восьмого этажа многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трагедия произошла сегодня около 7 утра на улице Глинки. Пара снимала тут жилье несколько дней. Как рассказал на своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, парень и девушка приехали из Киева. Перед тем как покончить с собой, ребята разбросали в квартире розы и оставили предсмертную записку. Причиной самоубийства, по их словам, стало то, что оно уже пожили и познали жизнь.

В свою очередь, по факту двойного самоубийства местная полиция открыла уголовное производство. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, все детали инцидента устанавливаются.

Напомним, недавно в Одесской области 15-летняя беременная школьница покончила с собой.

Кроме того, в Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой.

А в Мелитополе Запорожской области 19-летний парень сорвался с восьмого этажа гостиницы.