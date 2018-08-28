Самоубийство беременной школьницы в Одесской области: что грозит виновнику ее смерти

Информацию о смерти 15-летней жительницы Одесской области Габриэлы, которая 26 августа, находясь в положении, свела счеты с жизнью, одесские правоохранители внесли в ЕРДР по статье 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в отделе коммуникации Нацполиции Одесской области.

Кроме того, полиция планирует начать еще одно производство. Ранее стало известно, что накануне девушку и ее бабушку избил 29-летний сожитель подростка.

"Сегодня мы начинаем еще одно производство по части 1 статьи 120 ("Доведение до самоубийства") Уголовного кодекса Украины", – сообщила пресс-секретарь Любовь Гордиевская.

Нормы этой статьи ("Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям или систематического унижения его человеческого достоинства") предполагают наказание виновника ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Одесской области 15-летняя беременная школьница покончила с собой. Об этом в Facebook сообщил советник председателя Одесской ОГА по вопросам защиты детей Артем Поланский.

По словам чиновника, он давно был знаком с девочкой. В 2007 году опеку над Габриэлой назначили бабушке, но девочка несколько раз была в приюте. После этого в результате юридической ошибки девочка попала в детский дом. В 2017 году ребенка вновь вернули бабушке. Полтора месяца назад избитую беременную девушку привезли вновь в приют. После больницы школьница вернулась домой, а затем повесилась.

Не так давно в Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой.

А в Мелитополе Запорожской области 19-летний парень сорвался с восьмого этажа гостиницы.