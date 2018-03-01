За атаку на копа запорожскому дружиннику грозит тюрьма

В Запорожской области члену народной дружины города Днепрорудное сообщили о подозрении в нанесении травм сотруднику полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подозреваемый является членом добровольной народной дружины "Феникс", целью и заданием которой является содействие правоохранительным органам.

"Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес один удар в область головы работнику полиции, который находился в форменной одежде и при исполнении служебных обязанностей", – подчеркнули в прокуратуре.

Дружинника уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины – "умышленное нанесение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее уголовное производство за нападение на полицейских открыли в Одессе: там патрульные пострадали от рук группы людей на железнодорожном вокзале города.

Напомним, ранее мы писали о том, кто такие "Нацдружины", зачем они были созданы, что говорят о себе сами члены организации – об этом читайте в материале сайта "Сегодня": "Национальные дружины": чем они занимаются, что успели и насколько это законно.