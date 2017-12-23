Заместитель мэра Запорожья отрицает, что сбежал в тапках по снегу во время обысков
Анатолий Пустоваров отрицает слова генпрокурора Юрия Луценко о бегстве от следствия
Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров отрицает слова генпрокурора Юрия Луценко о бегстве от следствия.
"Я никуда не убегал, ни от кого не скрывался, тем более, не был на неподконтрольной территории. Как только узнал и появилась возможность, я со своим адвокатом прибыл в Харьков, где и нахожусь на сейчас", – сказал он местному телеканалу "ТВ-5".
Также Пустоваров отметил, что обратился в правоохранительные органы с заявлениями, что готов сотрудничать со следствием. Кроме того, он сказал, что "будет доводить дело в суд", чтобы защитить свою позицию.
Как сообщалось, 21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.
Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.
Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что быски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомощи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".
Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.
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