Заместитель мэра Запорожья отрицает, что сбежал в тапках по снегу во время обысков

Сегодня, 23:01

Анатолий Пустоваров отрицает слова генпрокурора Юрия Луценко о бегстве от следствия


Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров отрицает слова генпрокурора Юрия Луценко о бегстве от следствия

"Я никуда не убегал, ни от кого не скрывался, тем более, не был на неподконтрольной территории. Как только узнал и появилась возможность, я со своим адвокатом прибыл в Харьков, где и нахожусь на сейчас", – сказал он местному телеканалу "ТВ-5".

Также Пустоваров отметил, что обратился в правоохранительные органы с заявлениями, что готов сотрудничать со следствием. Кроме того, он сказал, что "будет доводить дело в суд", чтобы защитить свою позицию.

Как сообщалось, 21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.

Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что быски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомощи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".

Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.
Луценко, Запорожье, обыски

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