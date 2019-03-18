Запорожские диггеры сняли видео из катакомб возле Каховского водохранилища
Авторы видео показали пещеру с мебелью, высеченной из камня
Диггеры из Мелитополя сняли видео о катакомбах, которые расположены в заброшенной штольне на берегу Каховского водохранилища, в селе Скельки Васильевского района Запорожской области.
На ролике, выложенном в Youtube, экстремалы показали пещеры, которые появились в местах добычи ракушняка, которая велась до средины прошлого века.
После того, как подземные шахты были заброшены из-за опасности обрушения, в них довольно редко наведываются любители спелеологии.
В ходе своей экскурсии диггеры обнаружили комнату с высеченной из камня мебелью. По словам авторов ролика, посещение этого места довольно опасно из-за сложной сети тоннелей и вероятности обрушения пещер.
Напомним, ранее в Харьковской области археологи нашли трехсотлетние катакомбы прямо под современными домами.
Это одна из крупнейших улиц подземного города. До потолка – 2 метра, определили историки. И из-за обвала земли здесь можно разве что проползти. И уже не добраться ни к одной комнате.
Ранее мы писали, что в Одесской области из-за катакомб под землю уходят дороги и дворы частных домов. Также сообщалось, что в Одесской области ребенок провалился в катакомбы через дыру в асфальте.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Запорожские диггеры сняли видео из катакомб возле Каховского водохранилища". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Одессой в катакомбах спелеолог едва не погиб во время обвала: опубликовано видео
Пострадавшему пришлось полдня откапываться из-под завалов