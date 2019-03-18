Запорожские диггеры сняли видео из катакомб возле Каховского водохранилища

Авторы видео показали пещеру с мебелью, высеченной из камня

Запорожские диггеры сняли видео из катакомб возле Каховского водохранилища 2019-03-18T05:52:00+02:00 Запорожье Авторы видео показали пещеру с мебелью, высеченной из камня

Диггеры сняли видео о штольнях в Запорожской области Видео: YouTube

Диггеры из Мелитополя сняли видео о катакомбах, которые расположены в заброшенной штольне на берегу Каховского водохранилища, в селе Скельки Васильевского района Запорожской области.

На ролике, выложенном в Youtube, экстремалы показали пещеры, которые появились в местах добычи ракушняка, которая велась до средины прошлого века.

После того, как подземные шахты были заброшены из-за опасности обрушения, в них довольно редко наведываются любители спелеологии.

В ходе своей экскурсии диггеры обнаружили комнату с высеченной из камня мебелью. По словам авторов ролика, посещение этого места довольно опасно из-за сложной сети тоннелей и вероятности обрушения пещер.

Напомним, ранее в Харьковской области археологи нашли трехсотлетние катакомбы прямо под современными домами.

Это одна из крупнейших улиц подземного города. До потолка – 2 метра, определили историки. И из-за обвала земли здесь можно разве что проползти. И уже не добраться ни к одной комнате.

Ранее мы писали, что в Одесской области из-за катакомб под землю уходят дороги и дворы частных домов. Также сообщалось, что в Одесской области ребенок провалился в катакомбы через дыру в асфальте.

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