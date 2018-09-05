В Днепре в гараже нашли склад боеприпасов

Сегодня, 22:09

Копы ищут владельца арсенала 

Оружие. Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Фото: dp.npu.gov.ua
Оружие. Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре в одном из гаражей на ул. Николая Руденко хранили четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. 4 сентября сотрудники отдела криминальной полиции обнаружили арсенал в гараже, где помимо боеприпасов стоял автомобиль Toyota Highlander, который с июля числился в угоне.

"Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которому принадлежат запрещенные предметы. Решается вопрос об открытии криминального производства по ст. 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами")", — рассказы­вают в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

Санкция статьи предусматривает для владельца оружия лишение свободы от двух до пяти лет.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, военное снаряжение хранилось в гараже, принадлежащем отцу мужчины, воюющего в рядах боевиков так называемой "ДНР".

Также мы писали, что житель Днепра продавал оружие, а в Кропивницком найден тайник с боеприпасами.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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