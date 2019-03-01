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В Харькове задержали двух одесситов с наркотиками на сумму более миллиона гривен

Сегодня, 11:23

Мужчины хранили в арендованной квартире каннабис, амфетамин, метадон и кокаин

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харькове задержали двух одесситов с наркотиками на сумму более миллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f5/028/5c78f502838f5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f5/028/5c78f502838f5.jpeg Харьков Мужчины хранили в арендованной квартире каннабис, амфетамин, метадон и кокаин

В Харькове правоохранители задержали двух одесситов, которые хранили в арендованной квартире наркотики на сумму более миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Одного из преступников полицейские задержали вечером 28 февраля на улице Воробьева. У 21-летнего мужчины нашли сверток с веществом растительного происхождения. Позже выяснилось, что мужчина проживает вместе со своим 24-летним приятелем в арендованной квартире. Там мужчины нашли и изъяли более 5 килограммов каннабиса, амфетамина, метадона и кокаина. Общая сумма изъятых наркотиков составляет около 1250 000 гривен.

"Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчинам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров.

Кроме того, ранее на Буковине задержали  местных жителей, которые изготавливали амфетамин в одном из дачных домиков, на окраине Черновцов.

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Тег Харьков, наркотики, задержание, одесситы

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