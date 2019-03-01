В Харькове задержали двух одесситов с наркотиками на сумму более миллиона гривен
Мужчины хранили в арендованной квартире каннабис, амфетамин, метадон и кокаин
В Харькове правоохранители задержали двух одесситов, которые хранили в арендованной квартире наркотики на сумму более миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Одного из преступников полицейские задержали вечером 28 февраля на улице Воробьева. У 21-летнего мужчины нашли сверток с веществом растительного происхождения. Позже выяснилось, что мужчина проживает вместе со своим 24-летним приятелем в арендованной квартире. Там мужчины нашли и изъяли более 5 килограммов каннабиса, амфетамина, метадона и кокаина. Общая сумма изъятых наркотиков составляет около 1250 000 гривен.
"Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчинам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров.
Кроме того, ранее на Буковине задержали местных жителей, которые изготавливали амфетамин в одном из дачных домиков, на окраине Черновцов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове задержали двух одесситов с наркотиками на сумму более миллиона гривен". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
1,5 млн грн в месяц: копы задержали наркодилеров в Днепропетровской области
Дилеры могут угодить за решетку на 10 лет
В Днепре наркодилер напал на копов
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое