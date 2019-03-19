Запорожские копы опубликовали видео "голливудской" погони со стрельбой
Копам пришлось сделать пять выстрелов, чтобы заставить водителя грузовика остановить машину
Патрульная полиция Запорожья опубликовала видео погони за пьяным водителем грузовика, которого копам пришлось останавливать с помощью оружия.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 15 марта, около 19 часов, когда стражи порядка получили информацию о ДТП с участием грузовика ГАЗ-3307 на улице Иванова.
"Во время отработки информации полицейские обнаружили автомобиль на проспекте Моторостроителей и заметили, что водитель создавал аварийную ситуацию и не реагировал на требования патрульных", – говорится в сообщении.
Инспекторы приняли решение принудительно остановить грузовик путем применения табельного огнестрельного оружия и сделали пять выстрелов по колесам грузовика.
В результате 36-летний шофер был задержан на месте. Как выяснилось, мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.
А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.
А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.
Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.
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