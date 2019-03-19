Запорожские копы опубликовали видео "голливудской" погони со стрельбой

Копам пришлось сделать пять выстрелов, чтобы заставить водителя грузовика остановить машину

В Харькове нашли новую улику в деле о зверском убийстве подростка. Фото: Нацполиция

Запорожские копы опубликовали видео "голливудской" погони со стрельбой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5aa/24f/5c45aa24f1c2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5aa/24f/5c45aa24f1c2b.jpg 2019-03-19T16:51:03+02:00 Запорожье Копам пришлось сделать пять выстрелов, чтобы заставить водителя грузовика остановить машину

Патрульная полиция Запорожья опубликовала видео погони за пьяным водителем грузовика, которого копам пришлось останавливать с помощью оружия.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 15 марта, около 19 часов, когда стражи порядка получили информацию о ДТП с участием грузовика ГАЗ-3307 на улице Иванова.

"Во время отработки информации полицейские обнаружили автомобиль на проспекте Моторостроителей и заметили, что водитель создавал аварийную ситуацию и не реагировал на требования патрульных", – говорится в сообщении.

Инспекторы приняли решение принудительно остановить грузовик путем применения табельного огнестрельного оружия и сделали пять выстрелов по колесам грузовика.

В результате 36-летний шофер был задержан на месте. Как выяснилось, мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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