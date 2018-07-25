Горячее лето Донбасса: стоит ли ждать эскалации и захвата Мариуполя

Наступления на Мариуполь не будет, но обострение на фронте все же возможно

После окончания чемпионата мира по футболу, который проходил в России, начали активно курсировать слухи, что Украине стоит опасаться эскалации. Ко всему этому на прошлой неделе президент Петр Порошенко заявил об опасности захвата Мариуполя. Он напомнил о значительном усилении российской военной группировки в Азовском море, а также о продолжающихся остановках судов, следующих в морские торговые порты Мариуполя и Бердянска. Эксперты оценили вероятность новой военной эскалации со стороны России.

"Мариуполь в опасности"

Заявление об угрозе захвата Ма­­риуполя Порошенко сделал 16 июля в Одессе, на брифинге, посвященном ук­­раинско-аме­­риканским во­­ен­­но-морским учениям Sea Breeze 2018. По словам президента, россияне останавливают и допрашивают суда, следующие в морские порты Азова, причем это касается как украинских, так и иностранных судов.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения. Не исключено — провести военную атаку на Мариуполь, откуда осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины", — заявил глава государства.

Порошенко также заявил о значительном усилении военной группировки России в Азовском море. Позже, во время ТВ-выступления, президент пояснил, что "в головах российских стратегов "русского мира" захват Мариуполя и пробитие сухопутного коридора в аннексированный Крым всегда оставалось приоритетом": "Разведка это постоянно подтверждала".

По словам главы государства, необходимые распоряжения для прекращения практики остановки судов уже отданы министру обороны, начальнику Генштаба, командующему ВМС.

Ситуация в Азовском море, о которой говорит Петр Порошенко, развивается уже больше двух месяцев. Как уже сообщала "Сегодня", еще в мае российские пограничники (в РФ они находятся в составе ФСБ) начали регулярно останавливать для досмотра иностранные и украинские торговые суда, следующие в морские порты Мариуполя и Бердянска, а также из этих портов. Многочасовые остановки наносят большой ущерб судовладельцам. Это может заставить контрагентов искать другие пути логистики, что нанесет экономический ущерб портам Мариуполя и Бердянска.

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Учебные стрельбы

По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, в Азовском море зарегистрировано уже 116 задержаний судов. Россия периодически меняет тактику этих задержаний. Так, с 14 по 19 июля остановки осуществлялись не в открытом море, а на входе в Керченский пролив, где в середине мая РФ ввела в эксплуатацию мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России.

"В предыдущие недели средняя продолжительность искусственных задержек составляла 21—23 часа, а с 14 по 17 июля — уже 59 часов", — сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, который отслеживает ситуацию на Азовском море.

Однако не только регулярные задержания торговых судов заставляют опасаться атаки на Мариуполь

— в последние два месяца Россия резко усилила свое военное присутствие на Азове. По информации СМИ, РФ перебросила на Азов, в том числе и для охраны Крымского моста, 18 кораблей с ракетным вооружением. Это увеличило военный перевес России на Азове, который и без того был серьезным.

По данным Украинского милитарного портала, наша страна располагает в Азовском море двумя кораблями, пятью катерами и 11 малыми быстроходными катерами. Все они относятся к Мариупольскому отряду Морской охраны Госпогранслужбы (кораблей украинских ВМС в Азовском море нет). В то же время, по подсчетам группы "Информационное сопротивление" (ИС), еще до усиления корабельно-катерная группи­­ровка ФСБ на Азо­­ве насчитывала до 16 пограничных сто­­рожевых кораблей, семь из ко­­торых имели мощное артиллерийское вооружение, а также 36 быстроходных катеров с пулеметным вооружением.

Россияне не желают останавливаться. По информации Андрея Клименко, якобы для проведения артиллерийских стрельб РФ снова закрыла два района Азовского моря: один возле Ейска, с 19 по 22 июля, а другой — неподалеку от Бердянска, с 24 по 27 июля. Во второй половине мая этот же участок в районе Бердянска также закрывался под предлогом артиллерийских стрельб. Ни одного выстрела тогда не было сделано, но зато именно в тот период и начались активные задержания судов.

Эскалация. По словам экспертов, обострение возможно на Светлодарской дуге и у Докучаевска. Фото: В. Лазебник

Будет ли наступление

По мнению ИС, возможная высадка российского десанта в районе Мариуполя может быть осуществлена параллельно с наступлением в зоне проведения Операции объединенных сил и на юге Донецкой области. Украинской армии было бы трудно отразить такой комбинированный удар. Назывались даже приблизительные сроки начала такого наступления — сразу после завершения че

мпионата мира по футболу в России.

Предположения, что начало эскалации может быть приурочено к завершению масштабного спортивного события, носит, скорее, психологический характер, ведь именно после завершения Олимпиады в Сочи, в феврале 2014 года, Россия начала процесс аннексии Крыма. Однако

ЧМ-2018 закончился еще 15 июля, а российского наступления нет. Чего же следует ждать?

По информации координатора группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, в конце июня — начале июля формирования боевиков к югу от Донецка начали проявлять активность, перебрасывая на приморский участок артиллерию и 120-мм минометы, а также маскируя на позициях бронетехнику. По мнению Машовца, командование боевиков в течение июня-июля провело "ряд мероприятий по усилению своей системы обороны на целом ряде участков именно южнее Донецка".

В то же время эти действия нельзя считать подготовкой к большому наступлению.

"Перечисленные мероприятия, судя по мнению наших инсайдеров, носят исключительно оборонительный характер: одновременно с выдвижением резервных групп и уплотнением боевых порядков началось массированное минирование и оборудование в инженерном отношении так называемых опасных участков", — объяснил Машовец.

Как считают в ИС, усиление обороны связано с тем, что боевики сами опасаются наступления ВСУ на приморском участке. Конфигурация линии фронта здесь такова, что украинская армия одним ударом могла бы отрезать тонкую "кишку" между позициями ВСУ и российской границей, соединяющую "ДНР" с морем в районе оккупированного Новоазовска.

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В то же время, по мнению военного эксперта Михаила Жирохова, ближайшие недели в зоне ООС все же обещают быть достаточно горячими:

"С военной точки зрения у российско-оккупационных войск есть возможности только для локального обострения. Реальные направления — Светлодарская дуга, позиции вдоль Северского Донца в Луганской области. Меньше вероятность, но она есть — в направлении Докучаевска".

Как отмечает Жирохов, причины для эскалации лежат в политической плоскости:

"Для российских марионеток только "новыми обстрелами со стороны ВСУ" можно сбить вал социальных проблем в "республиках".

По словам эксперта, локальные стычки могут быть довольно кровопролитными, поскольку "серых зон" на Донбассе почти не осталось и любое боевое столкновение будет проходить на ближних дистанциях.