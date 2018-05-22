Запорожские копы за выходные задержали 16 наркоторговцев

В Запорожье на протяжении двух дней, 19 и 20 мая, сотрудники патрульной полиции задержали 16 подозреваемых, у которых нашли свертки с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В каждом случае на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а изъятые вещества направлялись на экспертизу. В настоящее время ведется следствие. Задержанным грозит уголовная ответственность.



















Как мы сообщали ранее, правоохранители установили, что ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы нашей страны, в частности, с помощью курьеров.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более восьми миллионов гривен.

Напомним, в апреле полиция Испании обнаружила около девять тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.