Запорожские копы за выходные задержали 16 наркоторговцев

Сегодня, 17:52

Полицейские за два выходных дня задержали более полутора десятков торговцев наркотиками

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области

В Запорожье на протяжении двух дней, 19 и 20 мая, сотрудники патрульной полиции задержали 16 подозреваемых, у которых нашли свертки с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В каждом случае на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а изъятые вещества направлялись на экспертизу. В настоящее время ведется следствие. Задержанным грозит уголовная ответственность.

Как мы сообщали ранее, правоохранители установили, что ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы нашей страны, в частности, с помощью курьеров.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более восьми миллионов гривен.

Напомним, в апреле полиция Испании обнаружила около девять тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.
наркотики, Запорожье, полиция

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"Сегодня"

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