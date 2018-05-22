В Запорожье пройдет фестиваль детского кино

Сегодня, 16:44

Для зрителей от четырех лет бесплатно покажут конкурсные фильмы и мультики

Фото: Facebook Чилдрен Кинофест
Фото: Facebook Чилдрен Кинофест

В Запорожье уже традиционно пройдет кинофестиваль "Чилдрен Кинофест", в ходе которого планируются к показу семь фильмов, зрителями которого будут зрители от четырех лет.

Как сообщили организаторы мероприятия на своей странице в Facebook, с 25 мая по 3 июня в кинотеатре имени Довженко маленьким зрителям будут показывать конкурсные фильмы и мультфильмы. Вход на все показы – бесплатный.

Для возможности попасть на сеанс необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля. Победителя определят путем прямого голосования зрителей – на входе в кинотеатр каждый посетитель получит бюллетень, с помощью которого и оценит фильм.

Одним из главных событий пятого кинофестиваля будет показ анимационного фильма "Остров сокровищ", которому в этом году исполнится 30 лет.

Напомним, ранее в Одессе отгремел фестиваль "Акация Фест", посвященный 60-летию премьеры фильма "Белая акация" и одноименной оперетты, которые повествуют об одесских китобоях.

Ранее мы писали, что на Каннском фестивале в рамках секции "Неделя критики" представили художественный фильм "Женщина на войне", который был создан совместно Украиной, Францией и Исландией. 

Пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино), сообщила, что показу фильма предшествовала акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Также мы писали, что украинский фильм "Межа" открывал кинофестиваль в Тбилиси.
кино, Запорожье, мультфильм

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье пройдет фестиваль детского кино". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Последний день Каннского фестиваля. Фото: Getty

Штурмовики, танцы на красной дорожке и Стинг: чем запомнились последние дни Каннского кинофестиваля

Сегодня, 15:24

День завершения кинофестиваля запомнился многим яркими образами, громкими премьерами и выступлениями

Запорожье

Фото: Facebook Андрея Лысенко

В Запорожье разоблачили подпольного оружейника

Сегодня, 12:49

В доме подозреваемого нашли 20 единиц оружия
Загрузка...

Запорожье

Фото: buhbiz.com.ua

В Запорожье хакеры взломали сайт областного совета

Вчера, 23:05

Мошенники предлагали кредитные услуги на фальшивом ресурсе

Афиша

Фильм "Донбасс". Фото: @beafiorentino Twitter

Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы удостоился премии в Каннах

Вчера, 13:28

Фильм получил награду за лучшую режиссуру в конкурсной программе "Особый взгляд"
Загрузка...