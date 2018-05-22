В Запорожье пройдет фестиваль детского кино

Для зрителей от четырех лет бесплатно покажут конкурсные фильмы и мультики

В Запорожье уже традиционно пройдет кинофестиваль "Чилдрен Кинофест", в ходе которого планируются к показу семь фильмов, зрителями которого будут зрители от четырех лет.

Как сообщили организаторы мероприятия на своей странице в Facebook, с 25 мая по 3 июня в кинотеатре имени Довженко маленьким зрителям будут показывать конкурсные фильмы и мультфильмы. Вход на все показы – бесплатный.





Для возможности попасть на сеанс необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля. Победителя определят путем прямого голосования зрителей – на входе в кинотеатр каждый посетитель получит бюллетень, с помощью которого и оценит фильм.

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