В Харькове девушка-коп устроила ДТП и отказалась его оформлять: видео

В Харькове патрульная остановила для проверки автомобиль, потому что заподозрила, что водитель нетрезв. Пока проверяла документы – пассажир, возмущенный остановкой, стал снимать все на видео. Он обратился к полицейской с просьбой предъявить документы и отпустить водителя. Началась ссора, которая закончилась довольно неожиданно.

После взаимных оскорблений патрульная сказала мужчине, что он ее "задрачивает" и показала неприличный жест. После чего ела в служебную машину и с открытыми дверями тронулась с места, ударив в "зад" авто, которое остановила.

Никто не пострадал. А патрульную теперь ждет служебная проверка. Женщина отказалась оформлять на себя админпротокол.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни заявили, что женщину нужно уволить за непрофессионализм и хамство, другие – что инцидент и саму аварию спровоцировал оператор видео.

"Возместить ущерб, уволить из полиции", "Непрофессионализм цветет и пахнет. После такого инцидента эту полицейскую следует немедленно на принудительную переаттестацию с оргвыводами по результатам", "Когда уже разгонят эту шарашкину контору", - пишут одни.

"А у меня другое впечатление – цель спровоцировать была достигнута. В Америке, или в большинстве стран Европы, за такой разговор с полицейским человек дорого поплатился бы", "Оператор – провокатор (да и сюжет не полный, нет начала), а дама просто неадекватно среагировала", "Мы не можем судить по этому отрывку. Работа полицейских не легкая. Я ее не защищаю, а говорю о том, что на дорогах полно придурков" "Здесь конечно с самого начала неправильно повела себя полицейская женщина.Никогда нельзя обмениваться оскорблениями с провокаторами. Впоследствии она потеряла контроль и перепутала передачу въехала в зад", - комментируют другие.

"Сейчас продолжается служебная проверка", – заявили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Напомним, неделю назад сумские копы отличились, избив мужчину, который сидел на лавочке. Особую жестокость проявляла девушка-полицейский, которая била ногами и отдавливала мужчине каблуком пальцы на ногах.

А в Крыму пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: погибли женщина и ребенок.

Также мы писали, что в Николаеве 18-летний парень обвинил полицейских в зверском избиении.

Видео: POLITOFUA