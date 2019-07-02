ЗеКукуруза: "боги маркетинга" добрались до пляжей Азовского моря
Торговцы решили использовать предвыборную "находку" команды Зеленского
На пляжах Азовского моря торговцы начали продавать Зе!кукурузу, используя предвыборную "находку" команды Владимира Зеленского.
Так, продавцы на пляжах Бердянска и Кирилловки, пытаясь выделить свой товар среди конкурентов, надели зеленые футболки со слоганом "Зе!кукурудза – з"їмо її разом!", сообщает РИА-Мелитополь.
"Боги маркетинга" продвигают свой товар, "приклеивая" приставку "Зе" в речевки, и это уже стало трендом пляжных продавцов.
Помогает ли использование "бренда" в торговле, пока неизвестно.
Напомним, ранее мы писали о том, что пляжи на морских курортах регулярно проверяются сотрудниками ГСЧС и работниками лабораторий Минздрава, их ежедневно очищают от мусора и постоянно мониторят спасатели. На многих есть раздевалки, душевые, лежаки и зонтики, а часть из них даже приспособлены для людей с ограниченными возможностями и включают в себя медпункт.
Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.
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