ЗеКукуруза: "боги маркетинга" добрались до пляжей Азовского моря

Торговцы решили использовать предвыборную "находку" команды Зеленского

Иллюстрация. Фото: Сегодня

На пляжах Азовского моря торговцы начали продавать Зе!кукурузу, используя предвыборную "находку" команды Владимира Зеленского.

Так, продавцы на пляжах Бердянска и Кирилловки, пытаясь выделить свой товар среди конкурентов, надели зеленые футболки со слоганом "Зе!кукурудза – з"їмо її разом!", сообщает РИА-Мелитополь.

"Боги маркетинга" продвигают свой товар, "приклеивая" приставку "Зе" в речевки, и это уже стало трендом пляжных продавцов.

Помогает ли использование "бренда" в торговле, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что пляжи на морских курортах регулярно проверяются сотрудниками ГСЧС и работниками лабораторий Минздрава, их ежедневно очищают от мусора и постоянно мониторят спасатели. На многих есть раздевалки, душевые, лежаки и зонтики, а часть из них даже приспособлены для людей с ограниченными возможностями и включают в себя медпункт.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

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