Жители Бердянска провели акцию в поддержку украинских моряков

В Бердянске местные жители вышли на митинг в поддержку пленных украинских моряков. Участники акции также выступили против морской блокады украинских портов.

Как сообщает "ПроБердянск", мероприятие состоялось 29 ноября, на площади Единства, собрались десятки жителей Бердянска и Мариуполя, среди которых были активисты, ветераны АТО и неравнодушные горожане.

По словам участников митинга, они пришли выразить свою поддержку украинским морякам и призывали к сопротивлению агрессивных действий России в Азовском море.







Мэр города, который также принимал участие в мероприятии, напомнил, что один из захваченных кораблей назван в честь Бердянска и добавил, что командир этого катера начинал свою службу в Севастополе, однако после аннексии Крыма, вернулся в Украину.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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