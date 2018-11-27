В Запорожье прошла акция в поддержку украинских моряков

Горожане пришли к зданию ОГА с плакатами "Россия – пират" и бумажными корабликами

В Запорожье состоялся митинг в поддержку украинских моряков – горожане пришли к зданию областной госадминистрации с плакатами "Путин, верни моряков домой" и бумажными корабликами.

Как сообщает Zanoza, акция прошла на площади Героев, где участники митинга выразили свою поддержку украинским морякам, захваченным в плен россиянами.

В руках активистов были плакаты "Росія – пірат", "Полонені моряки, ми з вами", "МВС ЗСУ слава!", "Росія, забирайся геть!", "Окупант, геть з Криму".

















Также участники митинга принесли с собой бумажные кораблики, спели Гимн Украины и помолились за скорейшее возвращение моряков.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Позе стало известно, что нападавшие транспортировали захваченные суда и моряков в оккупированную Керчь.

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