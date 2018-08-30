Пьяное ДТП с двумя погибшими во Львовской области: водителя-полицейского арестовали
В результате аварии погибли подростки
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог полицейскому, который в нетрезвом состоянии управлял легковушкой, столкнувшейся со скутером во Львовской области. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.
"Полицейскому, который 28 августа в селе Жарков Львовской области совершил смертельное ДТП, Галицкий районный суд Львова сегодня избрал меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога", – рассказала она.
Напомним, 28 августа в селе Жарков, Бродовского района Львовской области столкнулись скутер и легковой автомобиль. В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир.
Как выяснилось позже, за рулем легковушки находился пьяный сотрудник одного из подразделений местной полиции.
Как сообщалось, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП.
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