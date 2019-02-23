Христианское поведение в церкви: зачем подавать записки о здравии и за упокой

Церковный помянник всей семьи, примирение врагов с помощью записки "о здравии" и древний диптих, с которого начались церковные поминовения

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Христианское поведение в церкви: зачем подавать записки о здравии и за упокой Людмила Лысак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff9/775/5c6ff97752624.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff9/775/5c6ff97752624.png 2019-02-23T07:12:00+02:00 Воскресная школа Церковный помянник всей семьи, примирение врагов с помощью записки "о здравии" и древний диптих, с которого начались церковные поминовения

Попадая в храм, принято ставить свечи и подавать записки. Со свечами мы уже разбирались, что они символизируют, зачем и как их ставить. Сегодня разберемся, что такое церковная записка и зачем она нужна.

История

Еще в древней церкви поминали христиан по диптихам — двум соединенным табличкам — на одной стороне были написаны имена живых, а на другой — усопших.

Поминовение по диптихам было большой честью. В них вносили только христиан праведного и безупречного образа жизни — вначале епископы, потом священники, а после и миряне. Также свой домашний помянник был у каждой христианской семьи.

Это разделение на два рода диптихов дошло до нас — сейчас в церкви есть общие или церковные диптихи (синодики) и частные, домашние помянники. Синодики ведутся в монастырях и храмах, в них вносят имена людей, по которым совершается поминовение вечное или заказанное. Прихожане подают для поминовений свои помянники. Как и древний диптих, он состоит из двух частей — перечня имен живых и перечня имен усопших.

С апостольских времен чтение помянников входит в состав литургии и соединяется с принесением Святейшей Жертвы Тела и Крови Христовых, по силе которой возносится ко Господу прошение смыть грехи поминавшихся.

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Церковная записка

Простейший помянник — церковная записка. Это разовое поминовение "О здравии" или "О упокоении", которое пишется перед каждой службой. Это список имен, который священник поминает за Божественной литургией, панихидой или молебном.

Верующий подает ее при входе в храм, там, где продают свечи. Перед началом Божественной литургии их передают в алтарь, где священнослужитель прочитывает и поминает, при этом вынимая частицы из просфор. В конце литургии эти частицы помещают в чашу с Телом и Кровью Христовой. Священник говорит слова: "Омый, Господи, грехи здесь поминавшихся Честною Твоею Кровию, молитвами святых Твоих". Душам тех, кого поминали (и о здравии, и об упокоении) подается особая благодать.

Подают записки в храме для поминовения на проскомидии или ектении, на молебнах и панихидах.

Проскомидия — "принесение". Cамое важное поминовение о живых и усопших. В первой части литургии священник вынимает из просфор частицы о здравии и упокоении христиан, за которых поданы записки. Проскомидия совершается на жертвеннике, при закрытом алтаре, вполголоса. В конце службы эти частицы опустят в Чашу, где они омоются в Крови Христовой, а значит и грехи помянутых людей омоются в Его Крови.

"Ектения" в переводе с греч. "прилежное моление" или "усердное, протяжное моление". В храме священник или диакон возглашают определенные короткие молитвы, на которые хор отвечает или "Господи помилуй", или троекратное "Господи помилуй", или "Подай Господи".

Записки бывают двух категорий:

разовые (одноразовое поминание) – простая, заказная, особая, панихида, молебен.

длительные (многоразовое поминание) – сорокоуст, полгода, год и т. д.

В панихиду вписываются имена только об упокоении. В молебен пишут о здравии. Во все остальные записки можно подать как за живых, так и за усопших.

В тех семьях, где из поколения в поколение передается православная традиция, имеется помянник — особая книжечка, в которую записывают имена живых и умерших. Этот перечень и подается во время богослужения для поминовения. Книжки помянников и сейчас можно приобрести в храмах или магазинах православной книги. Помянники хранят около домашних икон или в храме у свечного ящика.

Самые популярные: записки с разовым поминанием (на одну службу)

Простую записку во время литургии читает алтарник (помощник священника).

Заказную записку (или "обедню") читает дважды сам священник. Первый раз — в начале литургии, на проскомидии. Второй раз поминает имена на литургии во время ектеньи (особом молении).

Особую записку читает священник четыре раза, добавляя к каждому имени особое прошение: если человек болящий, то прошение о болящем, если путешествующий, то прошение о благополучном путешествии и т. д. В первый раз — во время проскомидии, второй раз — на литургии во время ектеньи и два раза на молебне.

Молебен. Это особое богослужение о живых, и подается он только о живущих людях. Можно адресовать Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице или любому угоднику Божию. Молебен может быть просительным — когда вы просите о чем-то, например, перед началом важного дела, о выздоровлении болящего, о путешествующих, молебен в день именин своему небесному покровителю и т. д. Есть благодарственные молебны, которые всегда служатся только Господу Иисусу Христу.

Вверху записки нужно указать, кому молебен: "Молебен ко Господу о здравии" или "Молебен святителю Николаю о путешествующих", а далее написать имена, за кого вы молитесь. Молебны служат в храме чаще всего после литургии, но иногда могут быть и в другое время.

Молебен может соединяться с водоосвящением. В этом случае совершается Малое освящение воды, которая раздается потом всем верующим.

Важно!

Записывая имена живых и усопших, поминайте их от чистого сердца и с искренними пожеланиями им добра и спасения души. Поминая того человека, чье имя вписываете, — вы уже молитесь за него.

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"О здравии"

В такой записке мы упоминаем всех, кому мы желаем здравия (здоровья), спасения, добра. Понятие "здравие" включает не только здоровье, физическое состояние человека, но и его духовное состояние и благополучие.

Молитва за врагов. Также в записку о здравии вписываются и имена врагов (наших и не наших личных) — чтобы Бог помог прервать вражду, образумив обидчиков. Как говорил Господь: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас".

Известно множество случаев, когда один из враждующих вписывал имя своего недоброжелателя в записку о здравии рядом со своим именем — и вражда прекращалась, а бывший враг становился доброжелателем.

"Панихида"

В переводе с греческого как "всеночная". Это особое заупокойное богослужение, на котором молитвенно поминают усопших в уповании на милосердие Божие, испрашивают им прощение согрешений и блаженной вечной жизни. Когда мы подаем записки на панихиду, мы улучшаем загробную участь умершего человека. Чем чаще мы молимся об усопших, тем лучше становится их участь.

Чаще всего панихиды заказываются перед похоронами умершего, а потом на 3-й, 9-й, 40-й день. Также важные даты поминовения — годовщина смерти и даты рождения, именин умершего.

Желательно не просто написать записочку с именами поминаемых родных, но и лично присутствовать на службе. Церковная молитва имеет особую силу, когда она соединяется с личным прошением близкого человека о судьбе умершего.

"Можешь помочь человеку — помоги, не можешь помочь — помолись, не умеешь молиться — подумай о человеке хорошо! И это уже будет помощь, потому что светлые мысли — это тоже оружие". Николай Сербский

Записки с многоразовым поминанием

Сорокоуст. Это поминовение, которое совершается Церковью ежедневно, в течение 40 дней. Каждый день в течение этого срока на Проскомидии происходит вынимание частиц из просфоры за каждое имя. "Сорокоусты совершаются в воспоминание Вознесения Господня, случившегося в сороковой день после Воскресения", — писал святой Симеон Солунский.

Полгода. Имя поминают на каждой службе в течении полугода, и каждый раз вынимают частицу из просфоры для омовения грехов.

Год. Имя поминается на каждой службе в течение всего года с выниманием частицы из просфоры.

Вечное поминание. Есть еще вечные поминовения. Чаще всего можно заказать в монастырях. Поминают человека в течение того времени, пока стоит этот храм. В ХХ веке, когда многие храмы были разрушены, в них находили поминальные списки еще домонгольских времен! Значит, человека в этом храме поминали многие столетия ежедневно. Вечное поминание обычно совершается за значительное пожертвование храму или вследствие особых заслуг человека перед этим храмом. Автоматически включаются в вечное поминание храма и имена священнослужителей, трудившихся здесь.

Неусыпаемая псалтырь

В монастырях есть обычай — просить читать Псалтырь за усопших или о здравии. Это особый вид молитвы. Как говорил преподобный Парфений Киевский: "Псалтырь укрощает страсти".

Псалтырь читается монахами и днем, и ночью, круглосуточно, без минуты перерыва — непрестанно, с особыми поминовениями имен о здравии или упокоении. Такой молитвой молятся только в монастырях, потому что именно монахи имеют особое призвание к непрестанной молитве. Молитва эта имеет невиданную силу, которая умилостивляет Господа так, что и грешников возводит из ада. Много веков заказывание поминания на Неусыпаемой Псалтыри считается великой милостынею за усопшую душу.

Особенность Псалтырной молитвы заключается вот в чем: когда на этой молитве молятся за какого-то человека, это надежно ограждает его от лукавых демонов, помогает в борьбе со страстями.

Напомним, ранее мы разбирались в том, какова сила предупреждения священника и может ли он проклясть. Подробнее об этом читайте в материале: Христианское поведение: чтобы выжить – будь скор на слышание

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АВТОР: Людмила Лысак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.