Христианское поведение: чтобы выжить – будь скор на слышание

Какова сила предупреждения священника и может ли он проклясть

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Христианское поведение: чтобы выжить – будь скор на слышание Анастасия Белоусова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6bf/4e0/5c66bf4e0a5cb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6bf/4e0/5c66bf4e0a5cb.png 2019-02-16T06:00:00+02:00 Украина Какова сила предупреждения священника и может ли он проклясть

"Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев", — вспоминает главу из Евангелия от Иоанна наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Сейчас очень важно быть бдительными. Не делать тех поступков, за которые потом придется горько расплачиваться. Господь поругаем не бывает, и Церковь Его — вечно гонимая, выстоит. Но любое святотатство — поругание святынь, церковных канонов и священников — даже и по незнанию повлечет душу и тело человека к гибели.

— Владыка, у читателей возник вопрос: "А правда ли, что батюшка может проклясть?". Возможно ли подобное на самом деле?

— Священник — не колдун. Проклятие — это намеренное пожелание зла человеку, и используют данное колдуны и шарлатаны. Священник же знает Слово Божие, Закон Божий, и может предупредить: "Если не покаетесь, то погибнете". Еще Господь наш Иисус Христос говорил галилеянам в Евангелии от Луки: "Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете". Это Господь проклинал или предупреждал?

— Предупреждал, конечно. Но звучит устрашающе…

— Или вспомним притчу Господа о смоковнице, которая не приносила плода и была уничтожена. Сколько подобных предупреждений было в Ветхом Завете? Вспомните пророка Иону, которого Господь посылал в Ниневию — предупредить о гибели этого города через 40 дней, если люди в нем не покаются. Путь его был труден, но в итоге жители Ниневии взяли строгий пост, покаялись и выжили. Подобными свидетельствами полон Ветхий и Новый Заветы.

Священник, если видит, что человек совершает святотатство, — предупреждает: если тот не остановится — погибнет. И к таким словам священника обязательно надо прислушаться! Когда в 1995 году в Лавре были найдены мощи Павла Тобольского, несколько человек пытались их украсть. Один вор умер через два дня после этого, а второй — спустя шесть месяцев.

— Но мощи Павла Тобольского до сих пор почивают в Дальних Пещерах Лавры, разве не так?

— Да, Божьей милостью. В нашей обители подобных историй — несколько. Когда мы восстанавливали переданные нам корпуса обители, одна организация никак не хотела уходить. Что мы ни делали, как ни уговаривали. В итоге я предупредил, что если они не покинут монастырское здание, то погибнут! Через время корпус освободили, но только когда действительно один из сотрудников организации внезапно и скоропостижно умер. Я и Блаженнейший Владимир потом долго объясняли ошарашенным сотрудникам, что слова священников важны и непреложны. И что если священник говорит: "Если не оставите Лавру монахам, погибнете" — не пустые слова по его прихоти, а пророческие!

— Как сейчас говорят — "последнее китайское предупреждение"…

— Так это еще благо, если священник успевает предупредить человека!! Мне вспоминается случай еще со времен службы в Нововолынске на приходе. Пришел ко мне на исповедь человек, который совершил пять убийств. Я его выслушал. Он спрашивает: "Что, батюшка, пойдешь властям доложишь?". Я ответил, что исповедь — это таинство. И лучше, если бы он сам пошел к властям, а я — священник, буду молиться за него. Только не разрешил причащаться и предупредил — если еще раз поднимет руку на человека, попадет в тюрьму. Он посмеялся. Через время снова попытался убить девушку, но был пойман милицией. А вспомните случай с ровенским депутатом, который хотел заблокировать аэропорт Борисполь в 2009 году, чтобы не пустить Патриарха в Украину, говорил: "Только через мой труп!". За 6 дней до визита в депутата неожиданно на охоте попала молния. Он умер по дороге в больницу. Так кто его наказал? Патриарх? Господь? Или он сам? Бог никогда не наказывает.

— А как же быть с проклятиями Египта, которые наслал Господь на фараона за то, что он отказался отпускать израильский народ?

— Господь предупреждал его множество раз. Но сердце фараона ожесточилось — отсюда и все беды. Человек сам "натягивает" на себя это наказание. Разве Господь наказал человека, что он стал наркоманом? Нет. Это Господь наказал человека, который совершил самоубийство? Нет. Он сам отходит от путей Господних и гибнет.

Находка 1995 г. Воры, которые пытались украсть мощи, вскоре умерли

"Зоино стояние": страшное чудо ХХ века

Как правило, человека, который хочет совершить страшный грех, Господь так или иначе пытается остановить или предупредить. Причем не всегда Он действует через священников. Это могут быть близкие верующие люди, знающие духовные законы. Так было в истории "Зоино стояние", которая считается страшным чудом ХХ века.

— Владыка Павел, почему история о девушке, которая окаменела на четыре месяца, считается страшным свидетельством веры?

— Потому что объяснить подобное без веры — невозможно. Эта история произошла в 1956 году в Самаре. Зоя была обычной рабочей на заводе. Решила она на Новый год устроить гуляние. Ее родители были людьми верующими и предупредили: не надо в Рождественский пост устраивать в их доме увеселения. Однако Зоя не послушалась. Собрала гостей, выпила вина, а так как у нее не было пары, взяла икону Святого Николая и принялась с нею танцевать. Одна из подруг пыталась ее отговорить, но Зоя отмахнулась: "Если Бог есть, то пусть он меня и накажет". И стала кружиться. На третьем круге вдруг вместо музыки послышался непонятный шум, комната наполнилась светом. Все в страхе выбежали, и только Зоя стояла с прижатой к груди иконой, окаменевшая.

Кадр из фильма "Зоино стояние"

— Но ведь девушка выжила?

— Да, конечно, но как (!) она жила эти четыре месяца — чудо Божье! Дом оцепила милиция, к ней допускали только врачей. Те несколько раз обследовали ее. Сердце Зои билось, но она не могла ни двигаться, ни есть. По ночам Зоя иногда просила: "Мама! Молись! В грехах погибаем". На Рождество в дом разрешили войти священнику. Он отслужил водосвятный молебен, после чего икону из рук Зои удалось забрать. Но девушка до самой Пасхи еще лежала недвижимой и лишь взывала к родным, чтобы молились. Ожила она к Пасхе, покаялась и после тихо отошла к Господу. Зато после этого жители городка стали ходить в церковь и носить крестики.

Порой поступки, совершенные вопреки предупреждениям, ведут людей к неминуемой гибели. А порой жестокая кара, как в случае с Зоей, обращается во благо ее ближних. Пути Господни неисповедимы. Думаю, все дело в покаянии. Зоя искренне покаялась, и Господь ее помиловал. Когда человек искренне кается, его душа воскресает для новой жизни. Для Бога нет ничего важнее этого.

Дом Зои. До сих пор стоит в Самаре, привлекая туристов

Напомним, накануне Сретения мы разбирались в Тайне праздника Трех святителей: как появились базилиты, госпитальеры и григориане. Учрежден он в честь разрешения великого спора. Дело было в XI веке, незадолго до начала Первого крестового похода.

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АВТОР: Анастасия Белоусова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.