Православие по-пражски: откровения батюшки из кафедрального собора Св. Кирилла и Мефодия

Перед тем как служить в пражском храме, украинский батюшка два года работал на стройке

Во время празднования Ночи храмов в Праге (мы писали об этом в материале "Ночь храмов". — Авт.) нам удалось пообщаться с православным священником из Украины Василием Черепко, который с 2004 года живет в столице Чехии и служит в кафедральном соборе Св. Кирилла и Мефодия. Отец Василий рассказал "Сегодня" о православии в Чехии и об особом отношении европейцев к вере.

— Отец Василий, как вы оказались в Чехии?

— У нас принято говорить на этот вопрос — то был промысел Божий. Но в молодости мне казалось, что это воля случая. Я окончил Киевскую духовную семинарию, после чего четыре года преподавал в Мукачевском духовном училище. В 2004 году владыка Агапий мне порекомендовал попробовать себя за рубежом, сказал, что там — нехватка священнослужителей в православных храмах. Именно он и посоветовал ехать в Прагу и обратиться к своему другу, на то время Предстоятелю православных церквей Чехии митрополиту Христофору. Тогда же я вспомнил, как к нам в Мукачево приезжал владыка Дорофей из Чехии, который тоже сетовал, что в маленьких городках под Прагой, которые прежде населяли волынские чехи, некому служить.

— Но ведь в Чехии преобладает католическая вера.

— Волынские чехи — это украинцы, которых волей судьбы направили сюда еще в XIX веке. К сожалению, сегодня среди детей этих переселенцев интерес и трепет к вере угасает. Вера превращается в некий фольклор. И это касается всех конфессий.

— С чего начиналось ваше служение?

— Многие думают, что священник приезжает на все готовое и просто служит. Это не так. Прежде чем заниматься делами церкви, мне пришлось работать, как и всем гастарбайтерам, на обычной стройке. Зарабатывая на "хлеб насущный", я, конечно же, посещал храмы, выяснял, что происходит в православных церквях. Через время Господь подарил мне встречу с митрополитом Христофором, которому я показал рекомендательные письма от моего украинского духовного наставника. Митрополит Христофор предложил мне... просто чаще ходить в храм. Для начала. Через полгода так называемой "проверки" меня наконец взяли дьяконом.

— И вы оставили стройку?

— Нет, не оставил. Дьяконство мое не предполагало какого-либо жалования. Только через два года совмещения работы и богослужений меня приняли в "штат". Прежде государство Чехии держало храмы на своем балансе, выплачивало зарплаты священнослужителям, занималось материальной помощью церквей. Но в 2015 году был принят закон о реституции, согласно которому государство обязалось выплачивать церквям деньги в течение 30 лет, а потом полностью снять их со своего бюджета.

Фрагмент. Так немцы обстреляли весь собор

— А в чем была причина таких изменений, вам известно?

— Дело в том, что церкви обвинили государство в том, что оно в свое время забрало их имущество (здания, прилегающие угодья, леса), и требовали все возместить с накопившейся пеней. После некоторых "торгов", продолжающихся и сейчас, власти пошли на уступки церкви. Несмотря на свой молодой возраст, православная церковь в Чехии появилась около 100 лет назад, тоже претендует на свою часть при этой реституции.

Еще в XIX веке первым православным миссионером, ступившим на чешскую землю, был отец Александр Лебедев, отец Николай Апраксин. На совете церквей Чешской Республики, в который входят представители всех конфессий Чехии, католики, как подавляющее большинство, согласилась распределить реституцию на всех, дабы избежать конфликтов. Около 80% католики оставили себе, а 20% поделили между собой остальные конфессии. Православная среди них — самая молодая, но ее тоже включили в данную программу благодаря хорошей репутации и уважению среди чешского народа. Особенно проявила себя православная церковь Чехии во время Второй мировой войны.

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— Что вы имеете в виду?

— Например, в 1942 году фашисты в кафедральном соборе замучили до смерти православного епископа со священнослужителями. Дело в том, что в военное время на территории Чехии был организован протекторат Гитлера, возглавляемый Рейнхардом Гейдрихом. 27 мая 1942 года парашютисты, прошедшие подготовку в Англии, высадились на чешской земле и убили Гейдриха. Естественно, после этого на их поиски были брошены все силы нацистов. Убежище для части героев предоставили именно священники нашего православного кафедрального собора Святых Кирилла и Мефодия (в частности отец Владимир Петешек). Парашютистов спрятали в склепах, находящихся в подвалах храма, ежедневно носили им еду.

— А чьи это были склепы?

— Храм был изначально построен в 1740 году для католических пожилых священников, которые доживали свой век в его окрестностях и приходили сюда молиться. Их и хоронили в склепах внизу храма. Там около 140 захоронений. Только в 1937 году храм стал православным. Именно здесь среди погребений и прятались парашютисты. Гитлеровцы на всякий случай пытались залить склепы водой, но земля впитывала ее. Пускали туда газ, но беглецов спасало крохотное окошко. Так парашютисты продержались почти месяц, до 18 июня.

Предал же их один из своих. Во время допросов и пыток он признался, что слышал об уговоре: в случае беды можно будет спрятаться в православном храме Кирилла и Мефодия. Конечно, фашисты ворвались в храм и убили парашютистов, расстреляли всех священников и надругались над самим храмом. Но на этом гитлеровцы не остановились. На территории Праги были арестованы все православные священники. Чехи до сих пор помнят об этом и относятся к православной церкви с большим уважением.

Вид с улицы. Храмы обеспечивает государство

— И много сегодня в Праге православных храмов?

— Восемь, но для 100 лет это немало.

— Сейчас очень много говорят о европейских ценностях. Какие они, на ваш взгляд? Что для чехов главное?

— Как священник и капеллан, я каждую пятницу хожу в больницу и обратил внимание, что для европейцев главная ценность — это человеческая жизнь. Множество светских законов направлены на сохранение этой жизни. Наблюдая со стороны за тем, что происходит в больницах, вижу, что для персонала нет различия — с деньгами пациент или без. Уже после оказания помощи чехи разбираются со страховками и т. д.

Европейская ценность — это быть здоровым и подольше пожить, не торопясь. Я часто бываю в Украине и замечаю, что тут люди все время куда-то бегут, спешат, стараясь обеспечить себя. Многие бегут за границу, при этом не успевая жить. Мне очень больно это видеть. Другое дело, что духовность в Европе часто сводится к обычным формальностям. Люди просто исполняют обряд, не пропуская сущность веры через себя. Беда в том, что люди, исповедующие христианство, не живут, как христиане.

— Где священнику легче служить: в Украине или в Чехии?

— Везде сложности. В Чехии хорошо то, что священникам платят зарплату, нет острой нужды наполнять свой бюджет за счет прихожан, потому и нет расценок за исполнение церковных треб. Президент Чехии часто повторяет, что он атеист, но при этом деньги регулярно выделяются на храмы, которые считаются частью культуры нации.

В Европе есть другой момент. Здесь люди хотят все пропустить не через душу, как у нас, а в первую очередь через мозг. А православие — это то, что нельзя объяснить, а можно лишь почувствовать. Потому души зачастую тут и не хватает.

Здесь в Праге мне особенно больно слышать о конфликтах внутри православной церкви Украины. Ведь это одна семья. Хотя, как мы знаем и по истории, и по Священному Писанию, самые ярые ссоры случаются именно внутри семьи.