Праздники и памятные дни декабря: Введение во храм пресвятой Богородицы и день памяти Андрея Первозванного

"Жизнь есть поприще борьбы, — сказано в "Размышлениях христианина" Киево-Печерской лавры. — Горе тому, кто не выйдет из нее победителем! Но кто сохранит мужество и предаст себя в волю Божию, того не коснется никакое зло. Водимый Божиею благодатью, он восторжествует, и наградой ему будет Царство Небесное. Боящийся Бога сильнее, нежели все демоны! Чтобы поддержать нас, Господь посылает верных Ангелов, которые становятся нашими защитниками".

"Любовь ангелов и есть их жизнь. Они любят нас для нас самих"

"Вера говорит нам, что Церковь на земле и Церковь на небе составляют одно благодатное общество, — сказано в "Размышлениях христианина об Ангеле-Хранителе" Киево-Печерской лавры. — Только здесь она воинствует, а там увенчивается славою. Ангелы и блаженные небожители суть друзья и братья людей на земле. Любовь, существующая в Боге, проницает во все сердца верных сынов Его, соединяет их единою мысли и единым чувством. Действие сей любви тем сильнее в Ангелах, что они более приближены к Богу и видят в Нем вечную любовь и ту благость, которая желает нашего спасения. Любовь есть их жизнь. Они любят нас настолько, насколько могут любить. Они любят нас для нас самих, потому что видят в нас дары Божественной благодати, которых исполнены сами. И действительно, человек есть существо, по словам царя Давида в Псалме 8, "умаленное малым чем от Ангел". Мы должны быть молодым воинством небесных Сил. Ангелы любят нас как соучастников славословий Всевышнему".

Мудрость: кому уподобишься ты?

В этом уходящем году мы много говорили о 100-летии с момента гонений советской власти на церковь Христову. Первым архиереем, расстрелянным за веру за стенами Киево-Печерской лавры, был священномученик Владимир Богоявленский, митрополит Киевский и Галицкий. Киево-Печерской лавре удалось сохранить некоторые записи великого проповедника, изданные в 2018 году в сборнике "Молитва Господня в девяти беседах". В эти трудные дни для нашей страны слова расстрелянного митрополита на наш взгляд приобрели особый, почти пророческий смысл.

"Христианин! Когда современные враги Христа и Его Креста ругаются над Ним и поносят Его святое имя, то кому уподобляешься ты? — пишет митрополит Владимир. — Ученикам ли, которые, боясь выдать себя за учеников своего Господа, разбежались по домам? Петру ли, который трижды отрекся от Его имени? Или тому разбойнику, который, невзирая на явное публичное поругание Христа со стороны людей, исповедал Его как единственное основание своего спасения? Кто исповедует Его пред человеки, того исповедует и Он пред Отцем Своим. Кто же отвергнется Его пред людьми, того и Он отвергнется пред Отцем Своим.

Ах, как часто, друзья мои, это исповедническое мужество бедного разбойника приводит нас в стыд и обвиняет в том, что мы слишком дорожим миром и слишком мало думаем о Господе и Его благодати, которая в минуты смерти составляет единственное утешение и надежду спасения!

Ибо мы, хотя и не принадлежим к числу разбойников и публичных преступников, но менее ли мы достойны осуждения пред Тем, который испытывает сердца и помышления, знает сокровеннейшие мысли и желания нашего сердца? Горе тому, кто при виде этого разбойника захотел бы сказать: "Благодарю Тя, Господи, что не таков, как этот злодей". Но благо тому, который при Кресте Господа с глубоким смирением ударяет себя в грудь и говорит: "Боже, милостив буди ко мне, грешному!". Благо тому, который в полном сознании собственной вины и заслуженности наказания Божия, со словами: "Помяни меня, Господи", — прибегает к Тому, в деснице Кого ключи ада и неба, и верует, что Господь некогда примет его, как последователя, в Свое Царство.

На насмешки своих врагов Иисус Христос молчал. Но на исповедание и полную веры молитву благоразумного разбойника Он обратил Свою изъязвленную и окровавленную голову и сказал: "Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю".

Однако, возлюбленные братья, этот пример не дает повода к ослаблению наших душ. Рядом с помилованным разбойником мы видим и другого, который умер в своих грехах. А сколько тысяч можно насчитать других, которые умирают без покаяния и веры в Спасителя! Как знать и тебе, возлюбленный собрат, когда откажутся служить тебе мысли и чувства? "Будем опасаться, чтобы когда и остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим", — читаем в Евангелии. Блажен, кто неотступно следует за Господом Спасителем, кто и в час смерти спокойно может отдать себя в Его руки".

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода в декабре синоптики обещают температурные качели и дождик. Декабрь начнется небольшими морозами со снегом, которые спустя несколько дней сменятся оттепелью.

А еще мы выяснили, что ждет украинцев в декабре: добавят поездов, денег и выходных. Так последний месяц 2018 года сулит украинцам рост соцстандартов, начало новой эры "писем счастья" и дополнительные поезда на главных туристических направлениях страны.