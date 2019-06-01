Праздники и памятные дни июня: Троица и начало Апостольского поста

Наместник Киево-Печерской лавры — о сути праздников Вознесения Господнего и Троицы (Пятидесятницы)

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"Мы счастливые люди, что имеем возможность видеть славные праздники Рождества Христового, беседовать с Богоматерью в стихирах, молитвах и церковных песнопениях, — напутствует наместник Киево-Печерской лавры, владыка Павел. — Мы являемся соучастниками Богоявления, свидетелями Воскресения Христова, слышим проповеди, которые наполняют наши души радостью. Исполнилось пророчество о том, что Он разрушит смерть, и это возвращает нас в обители Отца Небесного, из которых мы вышли собственной волей — грехом. И даже будем участвовать в славе вознесшегося Господа, если только не сделаем себя недостойными сего. Ведь Он вознесся на Небо, чтобы приготовить его к принятию всех истинных последователей Своих. Ведь где сокровище наше, там должно быть и сердце наше. Туда — к Нему, сидящему одесную Бога Отца, всегда должны быть устремлены все наши мысли, наши желания и надежды. Праздник Вознесения Господнего еще раз свидетельствует о том, что Господь явил нам великое обетование, утвердил нас в знании: мы не только земные по природе, мы небожители. Каждый христианин должен сегодня задуматься над своей жизнью. Думай или не думай о Небе, а если ты воистину христианин — ты будешь на Небе. Люби сколько хочешь землю и прилепляйся к ней, но ты оставишь ее навсегда. Твое место, христианин, не здесь, а или на Небе, или в аду. Чтобы не оказаться в аду, мы должны вознестись духом. Должны забыть все обиды и покаяться в наших грехах, отстать от них. Ибо наши грехи ранят сердце Спасителя, вновь и вновь распинают его на кресте".

Фото: Сегодня

Троица и символы троичности Бога

"От начала веков иссушились умы людские над тайной — что же есть Бог? Но тщетны были эти усилия, — говорит наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. — Потому что тайна эта не подвластна уму человеческому. Путь познания Бога — в вере. А вера наша зиждется на богодухновенных свидетельствах Священного Писания, на пророках и апостольских благовестиях. Бог — чистейший Дух. Бога никто никогда не видел. На него даже ангелы не смеют взирать.

Нельзя представлять Бога сидящим на облаках и оттуда управляющим миром. В такого языческого бога мы не верим. Мы верим в Бога, который во свете живет неприступном... Молитвы наши начинаются словами: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа". В этом определяется Святая Троица — Бог Единый по существу и троичный в лицах. И это — величайшая тайна христианской веры. Бог Отец вечно рождает Сына, а Дух Святый вечно исходит от Отца через Сына. Слова "рождение" и "исхождение" Богу неприсущи. Но наш человеческий язык так скуден, что точно мы сказать не можем. Чтобы хоть немного проникнуть в тайну Пресвятой Троицы, обычно приводят приблизительное сравнение с Солнцем. Оно имеет диск, круг, что как бы обозначает Отца. От диска на землю нисходит свет — это обозначает Бога Сына. А тепло — Благодать Святого Духа. Или другой пример. Разум человека как бы обозначает Бога Отца. Ум, который рождает Слово, — это аналогия Бога Сына. Дыхание, сопровождающее слова, — как благодать Святаго Духа.

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Бог создал мир, и всякое творение свидетельствует о Его Троичности. Человек состоит из духа, души и тела. Каждый палец руки — из трех суставов, а сама рука — из трех частей. Также и огонь — это свет, тепло и дым. Вода может быть в обычном виде, твердом и парообразном. Преподобный Варсонофий Оптинский, например, говорил, что есть "три состояния души: горячности, тепловатости и холодности. Горячий человек пламенеет любовию к Богу и исполняет Его закон как потребность своей души. Противоположное состояние — это холодность, когда религиозные вопросы не дороги человеку, он к ним глубоко равнодушен. Он и в церковь-то ходит раз в месяц, и постановления ее не спешит исполнять. Но случается, что такой человек, услышав призыв Господень, вдруг загорится и твердыми стопами пойдет по пути добра. Тепловатый человек находится в самом опасном состоянии. Он и в церковь ходит, и говеет, и милостыню дает, а потому находит, что у него все лучше, чем у других, и это его губит. Господь в Откровении от Иоанна сказал: "Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то ивергну тебя из уст Моих". Сохрани же нас, Боже, от такого состояния! Все мы грешны перед Богом. Все бываем холодны и равнодушны к Нему. А между тем для получения спасения необходимо следовать за Господом. Но чтобы идти за Ним, необходимо иметь духовного наставника. Без него можешь и не узнать, что приятно Богу, а что нет. Например, некоторые полагают, что спасение во внешних подвигах, а об очищении души не думают, хотя это — самое главное".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что происходит в глубинке с приходами, отказавшимися перейти в ПЦУ: Жизнь после томоса: в регионах начались гонения и захваты храмов УПЦ.

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