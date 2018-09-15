Тайны монастырей Украины: 17 мгарских хранителей исцеляют прихожан

Продолжение. Начало в статье: Тайны монастырей Украины: рака из чистого серебра и чудеса во Мгарском монастыре

Большинство скитов находятся на отдалении от монастырей, но во Мгарской обители, где побывала газета "Сегодня", все иначе. Здесь скит отделен лишь красивым садом, и расстояние от монастыря до скита — около 500 метров.

Благовещенский скит окружен красивым каменным забором с коваными воротами. У входа красуется огромный дуб, который, скорее всего, помнит еще святителя Афанасия, патриарха Цареградского, и Иоасафа Белгородского, жившего в конце XVIII века.

Зашли мы в ворота — и ахнули. Такая красота! Белый храм в псевдовизантийском стиле на холме своим синим куполом сливается с небом. Ухоженный садик, каменные дорожки, дом для насельников, два колодца с источниками — святителя Афанасия и Мгарских новомучеников. Везде чистота и порядок. Мы дружно взялись фотографировать увиденное.

















Вид на храм. Как в сказке Центральные ворота. В византийском стиле Храм Благовещения. Восстановлен три года назад Почитаемое место. В 1919 году здесь были похоронены убитые У скита. Дуб в два обхвата 1990-е. Так выглядели центральные ворота скита 1990-е. Храм среди бурьяна Источник Мгарских святых. Вода целебная, вкус необычный Источник. В честь св. Афанасия

Благовещение 1919

Здесь, в Благовещенском скиту, находится могила Мгарских новомучеников.

"Самые страшные события ХХ века в нашем монастыре начались 5 августа 1919 года, когда в праздник Благовещения на всенощную в храм ворвались большевики, — рассказывает "Сегодня" наш гид, отец Диодор. — Арестованным монахам вместе с игуменом красноармейцы приказали принести из лесу дрова. Когда каждый принес по две охапки, монахам сообщили: "Хватит для каждого". Видимо, большевики их хотели сжечь. Но потом по каким-то причинам передумали. Велели запрячь волов в повозки и нагрузить их рожью, пшеницей. Отобрали все ключи. А монахов погнали под конвоем в Лубны. Там их держали в военном комиссариате, потом отправили на вокзал, а оттуда — по Пырятинской дороге. Красные отступали, и мимо монахов проходили отступающие войска большевиков. Через время арестантов нагнал отряд кавалерии. Комиссар Бакай велел разделить их на три группы по восемь человек. За то, что игумен Амвросий подошел и попытался просить о помиловании иноков, Бакай выстрелил в него в упор. Святого Амвросия игуменом назначил сам патриарх Тихон, как верного чада Церкви. Чтобы в это сложное время он удержал монастырь и монашескую жизнь Мгарской обители — оплота православия центрального региона Украины. Это был действительно подвижник Церкви Христовой! После убийства игумена Бакай приказал расстрелять пленников. С убитых тут же снимали сапоги и одежду. Однако красные спешили и были пьяны — семерым из 24 монахов удалось выжить. Именно благодаря их воспоминаниям мы и знаем о том, что произошло".

Тела монахов благочестивые люди привезли в больницу в Лубны. К тому времени власть сменилась, и следователь Лубенского суда составил подробный отчет о случившемся. Расстрелянных монахов похоронили в Мгарском скиту, за храмом, где они почивают и ныне. Еще тогда, в 1919-м, следствие хотели продолжить и просили у епископа Алексия разрешения на эксгумацию для медэкспертизы, но епископ велел "не беспокоить прах мучеников".

Отступники из семинарии

Почему такие зверства были в отношении священнослужителей? Отец Диодор говорит так:

"Почитайте воспоминания священников того периода. Есть прекрасная книга "Путь моей жизни" митрополита Евлогия Георгиевского. Или воспоминания протоиерея Сергия Булгакова. Почему Иоанн Кронштадтский ездил по всей Руси с проповедями семинаристам, взывал опомниться и покаяться. Потому что в конце ХІХ — начале ХХ века в духовных семинариях изменились настроения. Исчезло благоговение, не было прежнего благочестия. Пошатнулись основы веры. Вы удивитесь, но революцию создали в том числе и семинаристы! Конечно, такое отступничество было постепенным, и на то были причины. Преподавание религии изжило себя, превратилось в казенщину, исчез молитвенный подход. Многие семинаристы курили, ходили в театры и на свидания. Кроме того, было огромное неравенство. Были очень бедные и очень богатые. Именно потому многие семинаристы, став отступниками, вошли в авангард революции".

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Семейные предания

Мгарские новомученики были причислены к лику святых 10 лет назад, в 2008 году. Теперь это небесные покровители Мгарского скита. К могиле приезжают не только паломники, но и родственники монахов, рассказывают семейные предания.

"Благодаря родственникам мы и узнаем о бывших насельниках, — говорит отец Диодор. — Например, среди убитых есть преподобномученик Иоанн и его отец Назарий. Родные рассказали, что отец Иоанн сильно заболел и дал обет: если Господь его исцелит, он уйдет в монастырь. Он исцелился и сдержал слово. За ним следом пошел и отец. Сын был иеромонахом, отец — монахом".

Исцеления

У могилы Мгарских новомучеников всегда лежат цветы. Есть чудеса и исцеления.

"Один прихожанин во время богослужения мотался по храму туда-сюда, — вспоминает монахиня скита, матушка Нонна. — То из храма выбежит, то забежит. Внимание всех привлекает. На следующий раз мы попросили его очищать снег возле могилки Мгарских новомучеников. Он согласился, принялся за дело. Стал убирать, и вы знаете, прямо там из него вышла вся нечистота. То, что было у него внутри, его помучило, потелепало и отпустило. Я была поражена! Зрелище страшное. Подобное прежде я только в Почаеве видела, на вычитках. Вот такое было исцеление от беснования".

И один — воин

Матушка Нонна в скиту — единственная монахиня. Она здесь еще с 1989-го, за четыре года до начала восстановления Мгарской обители. Владыка Филипп Полтавский называет ее настоящей подвижницей.

"Она не просто насельник и часть братии, она — часть нашего монастыря, — говорит владыка Филипп. — Мы часто цитируем Писание, что надо любить ближнего, как самого себя, но на практике далеко не многие могут эту заповедь воплотить. А у матушки Нонны получается".

Она бережно хранит фотографии периода восстановления обители.

"В 1989-м здесь вместо красивого скита был полуразрушенный храм Благовещения в зарослях, пустой, открытый и разграбленный, — вспоминает монахиня. — От забора и построек одни фундаменты остались. Бурьян был с мой рост, мы его косой скашивали и на телегу, запряженную лошадью, скидывали. Так и начиналось восстановление. Умом было не понять, как можно все это отстроить, но Господь и Богородица помогали всегда. Помощь приходила из самых разных мест".

Через автокатастрофы

Матушка Нонна в мирской жизни работала на предприятии, была экскурсоводом, объездила много городов и стран.

"Помню, мы с экскурсией приезжали и сюда, — вспоминает монахиня. — Охранник открывал ворота, мы заходили в разрушенный храм, смотрели и уезжали. Если бы тогда мне кто-то сказал, что я здесь буду монахиней, никогда бы не поверила! Но Господь приводит каждого своими путями к Себе. Как говорят, Господь тронет человека за плечо — тот не слышит, пристукнет — снова не слышит, и лишь когда "лупанет" — тогда человек и одумается. Я через не одну автокатастрофу пришла к Господу. В один прекрасный момент мир вдруг предстал передо мной совсем иным. Прежде такая активистка-коммунистка задумалась о том, кто создал всю красоту вокруг нас. И что жизнь — это миг, и в любой момент она может оборваться. Это сейчас я понимаю, что Господь меня всю жизнь хранил и вел. Поначалу удивлялась, почему на богослужении у меня слезы сами текли рекой. Позже узнала — так благодать Божия покрывает".

Трудники

"Прежде нас трое было в скиту, — говорит матушка Нонна. — Теперь я одна осталась, но тут все время кто-то есть из трудников и послушниц. Люди приезжают из самых разных мест. Конечно, объясняю им устав и правила монастырские, но заставлять что-то делать не буду. Мне самой проще и быстрее все сделать. Молодежь любит у нас на скамеечке с книжкой посидеть, почитать художественную литературу. Спрашиваю: "Помолились уже, теперь потрудимся?" В ответ: "Нет, зачем? Я приехала отдохнуть, подумать, почитать". И начинаешь рассказывать: конечно, можно отдыхать, но подумайте, что лучше будет для вашей души? Даже труд на работе — это послушание Господу в миру. И за то, как ты относишься с людям и своей работе, будешь отвечать перед Богом. Советую почитать Никона Воробьева "Нам оставлено покаяние" и "Духовные посевы".

О суете

"Мы тут многое повидали. Часто люди приезжают в полном отчаянии. Один человек, помню, стал на колени перед храмом и плачет. Мы подошли, стали его расспрашивать. Он и говорит: "Мы были здесь с отцом. Ему очень в вашем скиту понравилось. Он все время меня просил привезти его сюда, к храму, а у меня не было времени. Отец умер, а я так его и не привез. Сам приехал. И мне так больно и стыдно, что поздно одумался!" Мы стали его успокаивать, рассказали, что покаяться перед Господом и перед своим отцом, пусть уже почившим, никогда не поздно. И в этом счастье живых людей. Успокоился человек, поехал с миром, а я себе думаю: вот мы все время так спешим, а куда? Что не так — Бога упрекаем, а Он здесь ни при чем. Мы сами виноваты. Надумаем себе что-то, бежим, а Господь иного, может, от нас ждет? Очень я хотела уйти в женский монастырь, но у кого ни спрашивала благословения — в ответ только "нет". А потом Господь устроил мне удивительную встречу со старцем, который сказал: "Служи, где служишь, и слушайся своего настоятеля". Теперь мне стыдно за свой ропот. Вообще, в этой жизни все так серьезно. И так непросто! Я счастлива тем, что Господь меня нашел и удержал подле Себя. И желаю этого каждому".

За организацию поездки благодарим главу Синодальной комиссии по делам монастырей УПЦ митрополита Павла (Лебедя)

Продолжение на следующей неделе