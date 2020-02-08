Американские эксперты сделали заключение по двигателю и лопастям вертолета Коби Брайанта

Большая часть приборов и кабина пострадали от огня, который возник после крушения

Обломки вертолета Коби Брайанта / Фото: Reuters

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Национальный совет по безопасности на транспорте США на официальном сайте опубликовал отчет после осмотров обломков вертолета, в котором погиб баскетболист Коби Брайант. Легенда "Лейкерс" погиб в результате крушения 26 января в пригороде Лос-Анджелеса вместе с 13-летней дочерью Джианной. Ранее мы писали, что церемонию прощания с Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номером.

В частности, американские эксперты считают, что лопасти вертолета перед самым крушением работали в штатном режиме, а в секциях двигателя не было выявлено никаких признаков неконтролируемого отказа. Об этом свидетельствуют срезы веток деревьев в зоне трагедии. Большая часть приборов, кабина и остальные части вертолета пострадали от огня, который возник после крушения.

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Главной причиной катастрофы Брайанта мог стать густой туман. При падении вертолет летел на очень высокой скорости, порядка 160 миль в час (257 км/ч), а на его борту находилось порядка 800 фунтов топлива (362,8 кг), что вызвало большой пожар после удара о землю. Вертолет Коби впервые столкнулся с погодными проблемами, когда находился над зоопарком Лос-Анджелеса. Он облетел этот район как минимум 6 раз на очень низкой высоте. Скорее всего, пилот ожидал, когда туман рассеется.

"Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов, — сказал представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн. — Туман был такой, что наши вертолеты не летали".

Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета / Фото: Metro.co.uk

Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензии для полета во время тумана. Американская вертолетная компания Island Express Helicopters, чей вертолет потерпел крушение 26 января, имела федеральную полетную лицензию, которая ограничивала полеты в определенных погодных условиях. Это означает, что пилоты могли летать только днем, если они имеют хороший обзор.

Брайант провел в НБА 20 сезонов в форме "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз вызывался на Матчи всех звезд, 5 раз становился чемпионом НБА.

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал Коби Брайантавозле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных". А также возле академии Брайанта. Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя – Коби.

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