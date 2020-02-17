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Такого баттла вы еще не видели: один штрафной бросок решил судьбу Матча звезд НБА

17 февраля, 08:42

Приз лучшего игрока имени Коби Брайанта уехал в Лос-Анджелес

Леброн Джеймс против Янниса Адетокунбо

Леброн Джеймс против Янниса Адетокунбо / Фото: Reuters

Матч всех звезд НБА в 2020 году оказался невероятно упорным. Судьба поединка, в котором зачастую больше шоу, чем самой игры, этой ночью решалась уже на последних секундах. В итоге в Чикаго Команда Леброна Джеймса в непредсказуемой концовке таки вырвала победу у команды Янниса Адетокумбо со счетом 157:155. Ранее мы писали, что конкурс бросков сверху в НБА прошел со скандалом из-за сговора судей.

Смотрите нарезку самых интересных моментов Матча звезд-2020

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Поскольку в память о погибшем Коби Брайанте НБА изменила формат Матча всех звезд, для победы в командам необходимо было набрать 157 очков. Напомним, что первые три четверти проходили в формате мини-матчей, каждый из которых начинался со счета 0:0 и длился 12 минут. А четвертая продолжалась уже без контроля времени до тех пор, пока одна из сторон не набирала нужное количество очков – сумма баллов команды, лидирующей после первых трех четвертей, плюс 24 очка.

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Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

В итоге при счете 156:155 в пользу команды Леброна Кайл Лаури из команды Янниса сфолил на Энтони Дэвисе, и центровой хладнокровно реализовал один из двух штрафных бросков, принеся победу Королю Джеймсу в 69-м столкновении звезд НБА. Но MVP матча был признан игрок "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард, который получил награду имени Коби Брайанта. Он набрал 30 очков, реализовав 11 из 18 бросков с игры, включая 8 из 14 трехочковых, а также сделал 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Ранее мы сообщали, что украинский баскетболист успешно сыграл в Матче восходящих звезд НБА. Святослав Михайлюк появился в игре со скамейки запасных и провел на площадке 16 минут 15 секунд. За это время он набрал шесть очков, реализовав два из девяти трехочковых бросков. Также в его активе четыре подбора и две передачи. Напомним, Сви стал всего вторым украинцем в подобных шоу в истории лиги.

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видео НБА Матч всех звезд НБА Леброн Джеймс Энтони Дэвис Кавай Леонард Яннис Адетокумбо

Источник: Сегодня|Спорт

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