Чемпионат мира по биатлону: где и когда смотреть индивидуальную гонку у мужчин

Сергей Семенов

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Италии разыграют седьмой из двенадцати комплектов наград. В 15:15 по киевскому времени начнется индивидуальная гонка у мужчин – 20 км с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах – минута штрафа. Смотреть биатлон онлайн индивидуальная гонка мужчины 19 февраля.

Напомним, накануне женскую индивидуалку выиграла итальянка Доротея Вирер, а лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла 11-е место, допустив роковой промах на последней стрельбе.

На старт индивидуальной гонки у мужчин 19 февраля выйдут 105 спортсменов. Среди них – четверо украинцев: Сергей Семенов (№ 8), Артем Прима (№ 17), Руслан Ткаленко (№ 65) и Антон Дудченко (№ 90). Напомним, в 2015 году Семенов завоевывал Малый хрустальный глобус – за победу в зачете индивидуальных гонок на этапах Кубка мира.

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Особым стимулом для наших биатлонистов может стать желание поздравить старшего тренера мужской сборной Украины – словака Юрая Санитру, который сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 59 лет.

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Где смотреть индивидуальную гонку у мужчин. В прямой трансляции гонку, которая стартует в 15:15 по киевскому времени, покажет канал UA-Перший. Кроме того, трансляция доступна на сайтах IBU, UA:Біатлон, а также на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

Йоханнес Бе / Фото: AFP

Фавориты индивидуальной гонки 19 февраля. Главными претендентами на победу аналитики букмекерских контор называют норвежца Йоханнеса Тиннеса Бе (коэффициент на его триуфф – 2.75), французаМартена Фуркада (3.25) и его соотечественника Кантена Фийона Майе (6.50). Шансы украинцев оцениваются крайне низко. Котировки на их золотое выступление следующие: 151.0 – для Артема Примы, 201.0 – для Сергея Семенова.

Сергей Семенов / Фото: IBU

Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускает индивидуалку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира по биатлону именно Дмитрий Пидручный принес Украине "золото", сумев в гонке преследования опередить норвежца Йоханнеса Тинеса Бе.

На нынешнем чемпионате мира в Италии Дмитрий Пидручный претендовал на медаль в спринте, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время.

Смотрите видео с падением Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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