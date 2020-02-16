Где смотреть женскую гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

В воскресенье, 16 февраля, сборная Украины попытается завоевать первую медаль на чемпионате мира по биатлону в Италии. Елена Пидгрушная, Юлия Джима и сестры Семеренко выступят в пасьюте, который стартует в 14:00 по киевскому времени. Биатлон онлайн гонки преследования у женщин можно смотреть в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Кто покажет женский пасьют 16 февраля. На украинском телевидении чемпионат мира по биатлону транслирует UA: Перший. Прямая трансляция женской гонки преследования на канале начнется сегодня в 14:00. Также в кабельных сетях и интернете можно смотреть гонку на телеканалах "Евроспорт 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ" и других ресурсах.

Украинки, стартующие в пасьюте 16 февраля (14:00)

4. Елена Пидгрушная +0:26

11. Вита Семеренко +0:46

22. Юлия Джима +1:05

36. Валя Семеренко +1:31

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Юлия Джима / Фото: Getty Images Реклама

Вита Семеренко / Фото: Getty Images

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Прогноз на женскую гонку преследования 16 февраля. Главным претендентом на "золото" аналитики букмекерских контор называют победительницу спринта Марте Олсбю-Ройселанн. На ее триумф установлен коэффициент 1.70. За норвежкой в списке фавориток идут Херрманн (4.20), Вирер (9.00), Виттоцци (9.00), Эберг (12.0), Пройсс (15.0), а также наша Елена Пидгрушная (15.0).

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Смотрите обзор женского спринта на ЧМ по биатлону

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Напомним, накануне на чемпионате мира по биатлону спринт у мужчин выиграл скандальный россиянин Александр Логинов, который с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу был встречен соперниками очень жестко: кто-то даже отказывался жать россиянину руку.

Не обошлось без словесных уколов в адрес Логинова и сейчас. "Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Россия не должна тут быть", – заявил шведский биатлонист Себастянн Самуэльссон, по словам которого, "ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать".

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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