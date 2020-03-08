Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть масс-старты на этапе в Нове-Место

Расписание заключительных гонок чешского этапа - в воскресенье в Чехии проходят масс-старты у женщин и мужчин

В воскресенье, 8 марта, проходят заключительные гонки на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. В 12:45 по киевскому времени состоится масс-старт у женщин, а в 14:45 – у мужчин. Напомним, накануне украинские биатлонисты сенсационно взяли "серебро" в мужской эстафете, показав свой лучший результат в 21-м веке.

Кто покажет гонки 8 марта. В прямой трансляции женский (12:45) и мужской(14:45) масс-старты покажет UA:Перший. Также гонки можно посмотреть в трансляции на каналах Евроспорт, Беларусь-5 и Матч-ТВ.

Смотрите, как украинские мужчины брали "серебро" в эстафете

В женском масс-старте 8 марта (12:45) единственной представительницей Украины является Валя Семеренко. Капитана команды Елену Пидгрушную решили поберечь после субботней эстафеты, в которой украинские биатлонистки лидировали, но финишировали с "деревом".

"Елена Пидгрушная не будет участвовать в масс-старте. Эстафета была непростой. Мы хотим поберечь ее для других стартов, которые идут в зачет Кубка наций. По составу уже никаких изменений не будет. В Контиолахти поедем той же пятеркой", – сказал старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников

Котировки на женский масс-старт. Главными претендентами на победу у женщин букмекеры называют немку Херрман (коэффициент на ее "золото" равен 3.50), норвежку Экхофф (4.50) и шведку Эберг (5.50). В украинку Валю Семеренко аналитики практически не верят, считая ей лишь 24-й, по вероятности, претенденткой на выигрыш. С одной поставленной на Валю гривны можно заработать 84.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Читайте также: Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали "серебром" Кубка мира в Чехии

Котировки на мужской масс-старт. Между тем в мужском масс-старте (14:45) от Украины выступает два спортсмена – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Пидручного эксперты называют 13-м фаворитом гонки (коэффициент на его победу – 41.0), а Приму – 25-м (101.0). Главные же претенденты на триумф тут – норвежец Йоханнес Тиннес Бе (1.75), француз Фийон-Майе (4.50) и его соотечественник – Мартен Фуркад (8.00).

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место проходит при пустых трибунах – такое решение приняли власти Чехии из-за угрозы распространения коронавируса.

Тем не менее, как мы сообщали, украинцы приехали поболеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на коронавирус и закрытые трибуны. Они поддерживают наших спортсменов в Нове-Место из-за заборчика.

Смотрите, как наших биатлонисток награждали "бронзой" чемпионата мира-2020 в Италии

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама