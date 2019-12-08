Суперзвезда украинского биатлона возвращается: названы дата и место камбэка Пидгрушной

Олимпийская чемпионка-2014 выступит уже на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене

Елена Пидгрушная / Фото: AFP

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Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, когда в ряды первой женской сборной страны вернется ее капитан – олимпийская чемпионка-2014 и чемпионка мира-2013 Елена Пидгрушная. Напомним, Елена пропускает первый этап Кубка мира в Эстерсунде, который закрывается сегодня: где и когда смотреть женскую эстафету по биатлону 8 декабря.

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По словам Владимир Брынзака, Елена Пидгрушная оставит второй по рангу регулярный турнир сезона – Кубок IBU – и присоединится к первой сборной Украины на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, который пройдет с 13-го по 15-е декабря.

"Лена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надя Белкина поедет на Кубок IBU, – заявил президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. – А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может быть, даже Меркушину. Дело в том, что в Риднау есть суперспринт, а эта гонка очень подходит Насте. Если же будет необходимо ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой – там всего два часа езды"

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Добавим, что на днях Юлия Джима принесла Украине первую медаль Кубка мира, завоевав "серебро" в индивидуальной гонке после неприятной травмы – на тренировке Юлия столкнулась с биатлонисткой из другой команды.

Напомним, перед зимней частью сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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