В Германии потребовали раскаяния от "не чужого Украине" россиянина, выигравшего ЧМ после допинга

Звезды мирового биатлона продолжают жестко критиковать Логинова. На сей раз по нему "проехалась" Вильхельм

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм рассказала об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову, который после дисквалификации за применение запрещенного ЭПО выиграл "золото" и "бронзу" на мировом первенстве-2020, недавно завершившемся в Италии.

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"Чего я до сих пор жду от Логинова, так это раскаяния и извинения. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений. Его результаты удивили, потому что в предыдущие недели он не выступал так блестяще. Не стоит что-либо предполагать. Хотя плохое послевкусие остается", – приводит слова Кати Вильхельм T-Online

Александр Логинов / Фото: Reuters

Напомним, как только россиянин Логинов стал чемпионом мира-2020 по биатлону в спринте, стало ясно, что его победа может послужить началом нового скандала. Ведь с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го он отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу соперники встретили его очень холодно. Кто-то даже отказывался жать россиянину руку.

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И едва завершился спринт на чемпионате мира в Антхольце, как олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастянн Самуэльссон жестко прокомментировал победу Александра Логинова. "Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать. ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, ее не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали", – возмутился Самуэльссон.

Дальше – больше. В последний день чемпионата мира-2020 по биатлону в номере Логинова полиция провела обыск, изъяв его телефон и ноутбук. Причем в скандале оказалась замешана Украина – как выяснилось, наша федерация биатлона незаконно отдала свою аккредитацию тренеру Логинова, благодаря чему тот мог делать подсказки россиянину прямо во время гонки.

Позже, комментируя этот скандал, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил: "Логинов – не чужой нам человек. Он женился на украинской биатлонистке..."

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