Чемпион был в шаге от позора: записки судей боя Уайлдер – Ортис

Ортис уверенно доминировал по очкам, но нарвался на удар чемпиона

Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

Опубликованы записки судей по итогам реванша между американским чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом. Поединок прошел сегодня в Лас-Вегасе и завершился победой американца нокаутом в седьмом раунде. Мы провели онлайн боя Уайлдер – Ортис.

Смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – Ортис

Тем не менее, на момент остановки ни одни из рефери не отдавал преимущество действующему чемпиону. Один рефери посчитал, что Уайлдер был лучшим в двух раундах, остальные два отдали американцу по одному раунду. К слову, все трое экспертов сошлись во мнении, что Уайлдер выиграл шестой раунд.

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Перед главным поединком вечера мексиканец Лео Санта Крус победил Мигеля Флореса и завоевал титул чемпиона мира в четвертой весовой категории. Поединок прошел под подавляющим преимуществом Лео и завершился единогласным решением судей – 115:112, 117:110, 117:110.

Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.

А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты в андеркарте боя Уайлдер – Ортис:

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Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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