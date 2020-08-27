"Рамирес остановит Постола": прогноз на чемпионский бой матерого украинца, который уже летит в Вегас

На 29 августа запланирована третья попытка поединка за два титула

Бывший чемпион мира WBC украинец Виктор Постол (31-2, 12 КО) вылетел на бой с обладателем поясов WBO и WBC в первом полусреднем весе, американцем Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО). Постол в компании своего менеджера и тренера Фредди Роуча отправился из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, где 29 августа и пройдет поединок. Ранее тренер Постола назвал его преимущество в бою с чемпионом из США.

Реклама

Судя по фото, в салоне самолета кроме Виктора и его команды больше никто не находился. Видимо, в условиях очередной волны коронавируса организаторы перестраховываются, чтобы поединок не пришлось переносить третий раз.

Тем временем уже пошла очередная порция прогнозов на бой Постола и Рамиреса. Так, одним из первых своим мнением по поводу исхода схватки на ринге MGM Grand поделился бывший чемпион мира в легком весе Майки Гарсия.

Читайте также: "Сумасшествие – впервые бой отменили на последней неделе": украинец – о коронавирусе и чемпионском поединке

"Удачи Хосе Рамиресу. Думаю, он остановит Постола. Не знаю, в каком раунде, но уверен, что Рамирес остановит Виктора Постола", – цитирует Гарсию ESNEWS.

Реклама

Напомним, что изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

Хосе Рамирес – Виктор Постол/Фото Top Rank Boxing

Затем чемпионский бой украинца и американца был назначен на 9 мая в США. Но и эта попытка не увенчалась успехом. К концу марта коронавирус разбушевался уже в Америке.

И вот в июне украинец Постол второй раз прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса, который состоится в августе, – сообщал ESPN промоутер Боб Арум.

Реклама

Смотрите также, как Владимир Кличко готовит Эвандера Холифилда к возвращению в ринг

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама