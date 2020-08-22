Фильм об отце Ломаченко – на подходе: объявлена дата премьеры

Документальный фильм об отце и тренере знаменитого украинского боксера Василия Ломаченко Анатолии Ломаченко "Папаченко" выйдет на экраны 29 августа. Об этом стало известно в официальном трейлере к фильму. Ранее мы писали, что отец Ломаченко готов стать тренером Нурмагомедова в бою против Мейвезера.

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Фильм "Папаченко" стал лауреатом Миланского фестиваля спортивных фильмов в 2019 году. Его презентация ожидалась перед боем с Теофимо Лопесом, но поединок с 30 мая перенесся на 17 октября. И авторы фильма решили так долго не тянуть.

Ранее в интервью "Сегодня" об отце Василия Ломаченко высказался Виктор Леоненко. "Я познакомился с Анатолием, еще когда Вася был просто перспективным парнем, – сказал бывший футболист "Динамо". – Серьезный мужик. Понятно, что Вася талантливый. Но слепил его батя. Я вообще не сказал бы, что он тренер. Он просто батя для Ломаченко. Ну он и выглядит как батя. Жесткий. Вася, думаю, устает неслабо. Но потом в ринге на его фоне соперники выглядят, как чайники, а сам он – словно марсианин".

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При этом сам Василий Ломаченко о своем отце говорит следующее: "У меня есть цель – стать абсолютным чемпионом мира. Я иду к ней. Я просто хочу внести свое имя в историю боксу. Даже не свое имя, а фамилию моего отца – Анатолия Ломаченко, как гениального тренера в истории. Это моя главная цель".

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