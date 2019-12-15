Гнусный поступок бойца ММА помог ему выиграть дебютный бой

В Грэнд-Рэпидз, Мичиган, прошел турнир ММА Lights Out Championship 6. Внимание привлек бой любителей-дебютантов.

Читайте также: Как 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу

Дебютант Джагар Дженероуз пошел приветствовать противника в начале поединка. Когда Седрик Сантана собрался ответить на приветствие, то получил серию ударов и проиграл нокаутом.

Реклама

Официальный Twitter турнира назвал такой дебют "запоминающимся". Некоторые СМИ "Нечестной победой" или даже "подлой победой".

Отметим, что в ночь на 15 декабря в Нью-Йорке пройдет большой вечер бокса:

Читайте также: Последний в этом году номерной турнир UFC245 – где и когда смотреть рубку в октагоне

Напомним, что 14 декабря во время турнира RCC 7 в Екатеринбурге российский боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо. Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

Аманда Нуньес сохранила чемпионский титул Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама