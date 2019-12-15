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Гнусный поступок бойца ММА помог ему выиграть дебютный бой

15 декабря, 19:47

Джагар Дженероуз решил не дожидаться приветствия соперника

В Грэнд-Рэпидз, Мичиган, прошел турнир ММА Lights Out Championship 6. Внимание привлек бой любителей-дебютантов.

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Дебютант Джагар Дженероуз пошел приветствовать противника в начале поединка. Когда Седрик Сантана собрался ответить на приветствие, то получил серию ударов и проиграл нокаутом.

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Официальный Twitter турнира назвал такой дебют "запоминающимся". Некоторые СМИ "Нечестной победой" или даже "подлой победой".

Отметим, что в ночь на 15 декабря в Нью-Йорке пройдет большой вечер бокса:

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Напомним, что 14 декабря во время турнира RCC 7 в Екатеринбурге российский боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо. Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

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