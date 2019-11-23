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Личная медсестра Бомбардировщика: кто такая филиппинская красотка Телли, которая покорила Уайлдера

23 ноября, 23:10

Невеста Деонтея жила в Японии, училась на медика, но прославилась как модель и звезда реалити-шоу

Телли Свифт

Телли Свифт / Фото: Instagram

Завтра рано утром в игорном рае – Лас-Вегасе – на ринге MGM Grand чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет бой-реванш и с 40-летним кубинцем Луисом Ортисом. Боксеры встречались весной 2018 года, когда Уайлдер нокаутировал Ортиса, хотя и не без проблем. Наш сайт проведет онлайн боя Уайлдер – Ортис.

Помимо того, что Уайлдер классный атлет и лучший нокаутер в истории супертяжелого веса, Бронзовый бомбардировщик оказался тем еще ходаком. У 33-летнего Деонтея восемь детей от трех разных женщин! Нынешняя избранница боксера – 32-летняя Телли Свифт. Ранее мы также давали, где смотреть бой Уайлдер – Ортис за бывший титул Виталия Кличко.

Девушка родилась на Филиппинах, провела детство в Японии, после чего переехала в Калифорнию. В США эффектная девушка стала участницей американского реалити-шоу WAGS Atlanta и звездой Инстаграма. О расставании со своей предыдущей женой Джессикой Скейлз-Уайлдер, подарившей супругу четверых детей, Уайлдер объявил в 2015 году и тут же начал встречаться с экзотической красавицей Телли.

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К слову, поначалу в Калифорнии Телли училась на медсестру и начинала свою карьеру в частной клинике пластической хирургии. А параллельно с юных лет регулярно участвовала в различных конкурсах красоты и снималась для обложек глянцевых журналов и рекламных кампаний.

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Свифт – многогранная личность,помимо рекламных проектов, она известна, как автор множества кулинарных рецептов и основатель ассоциации жен профессиональных боксеров. Также Телли – дизайнер одежды. В прошлом году она подарила боксеру дочь и воспитывает с ним сына от предыдущего брака.

Также мы рассказывали, что украинский боксер сразится перед битвой Уайлдер – Ортис. Виктор Славинский проведет рейтинговый бой с американцем мексиканского происхождения.

Смотрите также анонс боя Ортис -Уайлдер

Уайлдер Ортис анонс боя

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жена WBC супертяжелый вес Деонтей Уайлдер Луис Ортис

Источник: Сегодня|Спорт

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