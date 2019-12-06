Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Ломаченко снова лучший в мире: смотрите, какую награду украинский Хайтек получил в Токио

6 декабря, 09:46

Специальную награду Василий получил на конгрессе WBO в Японии

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) был удостоен индивидуальной награды от Всемирного боксерской совета. Ранее мы писали, что Ломаченко надел своему отцу исторический пояс в Мексике.

Украинец принял участие в заседании Конгресса WBO в Токио, где во время официальной церемонии ему вручили награду лучшему боксеру 2019 по версии организации. В 2019 году Василий провел две успешные защиты своих титулов с британскими бойцами – в апреле нокаутировал в Лос-Анджелесе Энтони Кроллу, а в августе победил по очкам Люка в Лондоне .

А вот, как Василий Ломаченко добирался в Токио для участия в конвенции Всемирной боксерской организации (WBO).

Реклама

Читайте также: "Вася позвонил": Ломаченко по телефону дал совет россиянину во время боя

А вот и Василий с новым трофеем

В тренде
Месси выиграл "Золотой мяч", став лучшим игроком за всю историю футбола
Лионель Месси

Ранее мы сообщали, что абсолютным чемпионом мира Ломаченко точно станет не в США. Американский промоутер украинца Боб Арус в интервью The Boxing Voice подчеркнул, что у него очень много серьезных предложений касательно арены для будущего боя Василия, но поединок будет проходить в Европе и, скорее всего, он состоится в апреле 2020 года. Имя соперника все еще неизвестно, но оно станет определится 14 декабря, когда защиту титула IBF против Теофимо Лопеса проведет ганиец Ричард Комми.

Мы также сообщали, что Ломаченко пока не собирается менять вес: "На ближайший год у меня хватает выбора в данной категории. Но при наличии интересного поединка против топового боксера в полулегком весе – не вопрос, я спущусь вообще без проблем".

Читайте также: Смерть в ринге: топ-10 боксеров, погибших от травм во время боя

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

боксер Василий Ломаченко WBO награда

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута
Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаутаБокс
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам боксаБокс
Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание Александра
Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание АлександраБокс
Ракета против Усика: украинца снова пугают убийственным ударом Уайлдера
Ракета против Усика: украинца снова пугают убийственным ударом УайлдераБокс
"Бум-бум-бум по украинцу! Чертов монстр": Леннокс Льюис назвал убойный козырь Руиса перед боем с ДжошуаБокс
Украинский супертяж не смог
Украинский супертяж не смог "уложить" непобежденного китайцаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...