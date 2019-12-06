Ломаченко снова лучший в мире: смотрите, какую награду украинский Хайтек получил в Токио

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) был удостоен индивидуальной награды от Всемирного боксерской совета. Ранее мы писали, что Ломаченко надел своему отцу исторический пояс в Мексике.

Украинец принял участие в заседании Конгресса WBO в Токио, где во время официальной церемонии ему вручили награду лучшему боксеру 2019 по версии организации. В 2019 году Василий провел две успешные защиты своих титулов с британскими бойцами – в апреле нокаутировал в Лос-Анджелесе Энтони Кроллу, а в августе победил по очкам Люка в Лондоне .

А вот, как Василий Ломаченко добирался в Токио для участия в конвенции Всемирной боксерской организации (WBO).

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А вот и Василий с новым трофеем

Ранее мы сообщали, что абсолютным чемпионом мира Ломаченко точно станет не в США. Американский промоутер украинца Боб Арус в интервью The Boxing Voice подчеркнул, что у него очень много серьезных предложений касательно арены для будущего боя Василия, но поединок будет проходить в Европе и, скорее всего, он состоится в апреле 2020 года. Имя соперника все еще неизвестно, но оно станет определится 14 декабря, когда защиту титула IBF против Теофимо Лопеса проведет ганиец Ричард Комми.

Мы также сообщали, что Ломаченко пока не собирается менять вес: "На ближайший год у меня хватает выбора в данной категории. Но при наличии интересного поединка против топового боксера в полулегком весе – не вопрос, я спущусь вообще без проблем".

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