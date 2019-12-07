Моуринью дал прогноз на бой Руис – Джошуа: ставка Особенного – в конфликте с Ленноксом Льюисом

/ Фото: AFP

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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от боксерского поединка между Энтони Джошуа и чемпионом WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энди Руисом. Противостояние, на котором должен был поприсутствовать и знаменитый португальский специалист, состоится вечером в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. Бой Джошуа Руис онлайн трансляция реванша состоится на нашем сайте.

"Это единственный минус того, что я получил работу в "Тоттенхэме". Не смогу присутствовать в Саудовской Аравии на бое Джошуа – Руис, – рассказал Жозе Моуринью. – Я был приглашен туда принцем, однако должен готовиться с командой к матчу Премьер-лиги с "Бернли". Мой прогноз? Я не эксперт, просто люблю спорт. Мне очень нравится Энтони Джошуа, великий парень. Надеюсь, он выиграет, но это спорт и здесь можно проиграть. Посмотрим"

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Напомним, в июне 30-летний Руис неожиданно победил своего ровесника Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса. Суммарно же толстяк Руис провел 34 боя в профессиональном боксе, одержав в них 33 победы (22 – нокаутом) и потерпев одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, в которых он одержал 22 победы (21 – нокаутом) и потерпел одно поражение.

Летом Руис уничтожил Джошуа / Фото: AFP

Добавим, что у легенды бокса Леннокса Льюиса – противоположные Жозе Моуринью ожидания от боя в Саудовской Аравии: Льюис ставит на толстяка Руиса. "Энди Руис бьет как чертов монстр. Когда сижу в рингсайде и смотрю на его бокс, то слышу только это: "Бум, бум, бум", – отметил Леннокс.

Как мы писали ранее, супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. В Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде, как это обычно делают ринг-герлз, недопустимо.

Смотрите одну из "свежих" тренировок Энди Руиса

Энди Руис на тренировке Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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