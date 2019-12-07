"Поветкин может выиграть у Хантера только нокаутом": прогноз украинского спарринг-партнера Русского Витязя

По словам украинца Владислава Сиренко, если бой продлится все 12 раундов, победа достанется американцу

Поветкин и Хантер / Фото: Reuters

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Чемпион Eurasian Boxing Parliament в супертяжелом весе украинец Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) поделился прогнозом на бой за статус обязательного претендента на пояс WBA между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который состоится вечером в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. Смотреть бой Поветкин Хантер онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Отметим, что непобедимый украинец Сиренко помогал Поветкину готовиться к бою с Хантером, будучи спарринг-партнером россиянина.

"Это будет очень интересный бой. Майкл – непростой боксер, Александр – непростой спортсмен. Они оба очень интересные боксеры. Я думаю, что, наверное, будет полный поединок, а вот кто выиграет по очкам – это уже сложно спрогнозировать. Если Поветкин попадет, то выиграет досрочно, однако, если будет вся дистанция – то победит Хантер", – предположил Владислав Сиренко

Лагерь Поветкина. Сиренко – слева от россиянина

Добавим, что сам Сиренко в своем последнем бою вырубил итальянца Ивана Ди Берардино, наказав соперника за грязные приемы эффектным нокаутом. Правда, после поединка украинец выразил сожаление, что бой закончился так рано.

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

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Добавим, что в главном поединке 7 декабря в Саудовской Аравии схлестнутся Энтони Джошуа и Энди Руис. Онлайн Джошуа Руис смотреть можно в трансляции на нашем сайте.

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