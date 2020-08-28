"Провел 100 раундов спаррингов": Рамирес убеждал украинца, что готов убрать его с дороги

29 августа в Лас-Вегасе пройдет чемпионский бой в первом полусреднем весе между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем поясов WBO и WBC, американцем Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО). Это будет уже третья попытка организовать поединок Виктора и Хосе. А накануне Постол и Рамирес провели дуэль взглядов и пресс-конференцию.

"У меня была большая победа в объединительном поединке против Мориса Хукера. Но останавливаться на этом я не намерен. Мое путешествие продолжаются. А цель этого пути — звание абсолютного чемпиона мира. На моем пути стоит Постол. Знаю, это очень опытный оппонент. Поэтому я тяжело и серьезно готовился к этому бою. Из-за пандемии поединок дважды переносили, но я сохранял выдержку и терпение, продолжал готовиться, оставался сфокусированным", – заявил Рамирес.

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Хосе Рамирес – Виктор Постол/Фото Top Rank Boxing

Также Рамирес отметил, что он – верующий человек и верит, что все происходит не просто так, а с определенной целью.

"Хочу доказать, что я не стоял на месте в своем развитии. Я заматерел. И звание объединенного чемпиона мне в этом помогло. В первый раз я прошел полноценный тренировочный лагерь. В тот день, когда я должен был лететь в Китай, мне позвонили и сообщили, что бой переносится. Во второй раз я уже прошел 5-недельный тренировочный цикл, прежде чем событие вновь отменили. Теперь позади еще один 9-недельный тренировочный лагерь. А в последний раз я дрался 13 месяцев назад. Но знаете что? Чувствую себя так, словно дрался вчера. Ведь все это время я не вылезал из зала и думал только лишь об этом поединке", – рассказал американец.

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"Первый тренировочный лагерь получился тяжелым. Я прибыл в США за два месяца до боя. Мы даже успели вылететь в Китай. То был долгий перелет. На этот раз все тоже было очень тяжело и очень долго. Прибыл в Америку за 3 месяца до боя. Все это время готовился к схватке. Но главное это то, что я чувствую себя хорошо, чувствую, что я готов к бою. Хосе — отличный боец, отличный чемпион. Но я знаю, что у меня хорошие шансы его победить. Я очень мотивирован, ведь на кону стоят сразу два титула. Я буду готов!", – заверил Виктор.

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До боя Постол – Рамирес украинец не боксировал 16 месяцев, тогда как у Рамиреса перерыв составил 13. "Знаете, это не новость для меня, потому что у меня было два или три таких больших перерыва до этого. Так что я к этому привык. Если говорить о Хосе, то я не уверен, как это повлияет на него. Посмотрим", – сказал Постол.

"Нет, не повлияет, приятель. Я, наверное, провел более 100 раундов спаррингов в этом году. Так что, знаете, мне казалось, что я никогда не покидал спортзал – 2020 год пролетел так быстро, понимаете?", – парировал Рамирес.

Напомним, что это уже третья попытка провести этот многострадальный бой. изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

Затем чемпионский бой украинца и американца был назначен на 9 мая в США. Но и эта попытка не увенчалась успехом. К концу марта коронавирус разбушевался уже в Америке.

И вот в июне украинец Постол второй раз прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса.

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