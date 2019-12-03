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Реваншу Фьюри – Уайлдер официально быть в феврале: WBC прокатил допингиста Уайта

3 декабря, 12:00

Бой в супертяжелом весе в Лас-Вегасе официально санкционировал WBC

Фьюри - Уайлдер

Фьюри - Уайлдер / Фото: Twitter

WBC санкционировал проведение реванша между чемпионом мира по своей версии Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Этот поединок станет обязательной защитой титула для американского Бомбардировщика. По предварительным данным топы супертяжелого веса встретятся 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе. Ранее мы писали, что Фьюри победил Владимира Кличко в сауне.

Планировалось, что первым номером рейтинга WBC и обязательным претендентом на бой Уайлдером должен был стать британец Диллиана Уайт, но его "взлет" на первую позицию отложен из-за ведущегося в отношении Уайта антидопингового расследования Британским антидопинговым агентством (UKAD). В случае если Уайт будет оправдан, WBC сохранит за ним статус временного чемпиона, и британец станет обязательным претендентом в феврале 2021 года, так как по правилам организации чемпион должен проводить обязательную защиту не реже одного раза в год.

Первый бой завершился вничью

Первый бой завершился вничью / Фото: AFP

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Напомним, что первый бой Уайлдер – Фьюри в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе завершилась ничьей, что позволило Бронзовому бомбардировщику сохранить титул чемпиона мира.

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Кстати, нельзя исключать, что и Владимир Кличко еще проведет реванш с Тайсоном Фьюриза поражение в 2015 году. "Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым", – намекнул недавно на возможное возвращение в ринг знаменитый украинец.

31 октября в Эр-Рияде на реслинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel в одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман, которого британец победил досрочно.

Смотрите, что о поведении Фьюри говорила Алина Шатерникова

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боксеры WBC супертяжелый вес реванш Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

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