"Руис – это мексиканский Рокки": голливудский мастер боевых искусств в восторге от нового чемпиона

Дольф Лундгрен назвал Энди жестким парнем, но считает, что в реванше Энтони Джошуа будет опаснее

Дольф Лундгрен в фильме "Крид" / Фото: Warner Bros. Pictures

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Известный голливудский актер со шведскими корнями Дольф Лундгрен, который совершил прорыв в кино после роли советского боксёра Ивана Драго в фильме "Рокки 4", в восторге от боксерских навыков чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе мексиканца Энди Руиса. Ранее мы сообщали, что арену для декабрьского супербоя Джошуа и Руиса еще не построили.

В комментарии YouTube каналу EsNews Лундгрен сравнил Руиса с легендарным киногероем, а также поделился своими ожиданиями от его реванша с британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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"Руис – это мексиканский Рокки, – заявил актер. – Он хорошо смотрелся в первом поединке. Руис – жесткий парень. Мне понравилось, как он вернулся после нокдауна. Джошуа, похоже, не имел запасного плана в первом поединке. Теперь уже Энтони знает, что к чему, и он будет боксировать иначе. Может, он будет больше использовать джеб и двигаться на ринге".

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Энди Руис на тренировке Видео: Instagram

Как мы писали ранее, сопромоутер Усика рассказал, как будут судить реванш Джошуа – Руис. "Все предусмотрено контрактом, – заявил Эдди Хирн. – Независимые судьи, независимый рефери. Все то же самое, что и в первом поединке".

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Напомним, что украинец Александр Усик жаждет встречи с победителем поединка на Востоке, опережая в очереди россиянина Александра Поветкина. Сейчас поясами WBO, WBA и IBF владеет Энди Руис. Первоочередное право на встречу с победителем его боя с Джошуа будет иметь официальный претендент по версии WBO, коим является Усик. И лишь потом своей очереди могут дождаться претенденты от IBF (болгарин Кубрат Пулев) и WBA (Поветкин). Так что украинец снова становится поперек дороги россиянину Поветкину, который может и не дождаться еще одного чемпионского "файта".

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Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

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