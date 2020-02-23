"Только не наказывайте его": Фьюри взорвал соцсети, облизав шею Уайлдера

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Дважды по ходу поединка Уайлдер побывал в нокдауне, а в седьмом раунде, когда Фьюри зажал своего соперника в углу ринга, рефери остановил поединок. Полная запись боя Уайлдер – Фьюри и видео нокаута есть на нашем сайте.

Также во время боя случился интересный эпизод. Во время клинча Фьюри, как змея высунул свой язык и лизнул шею соперника. В сети даже предположили, что британец попробовал на вкус кровь соперника. Учитывая, как Фьюри укреплял свою челюсть перед боем с Уайлдером, такая выходка не является сюрпризом.

Пока никаких санкций Фьюри за такое поведение не выдвинули, но украинский боксер Иван Редкач уже отреагировал на инцидент и попросил не отстранять и не штрафовать британца, намекая на наказание, которое вынесли самому украинцу за укус соперника в похожей ситуации некоторое время назад.

В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Ранее мы опубликовали статистику ударов боя Фьюри – Уайлдер. Британец полностью смял своего соперника и одержал заслуженную победу, хотя и не был фаворитом перед боем.

После боя Фьюри прямо на ринге исполнил знаменитую песню "American Pie". Неизвестно, что же хотел донести боксер, но то, что он помял соперника как "пирог", это точно.

Реклама

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама