Знаменитый украинский боксер провел необычную разминку в преддверии своего дебюта в супертяжелом дивизионе

Усик против "быка" / Фото: Twitter

Украинский боксер Александр Усик побывал на тренировке бывшей команды легендарного Майкла Джордана – баскетбольного "Чикаго Буллз". Заглянул боксер туда, естественно, неспроста. Раскрутка предстоящего боя! А пройдет он именно в Чикаго, 12 октября. Напомним, погоревшего на допинге Спонга в качестве соперника Усика заменит американец Уизерспун.

В преддверии своего дебютного боя в супертяжах украинец заглянул в гости к местной баскетбольной команде "Чикаго Буллз", где получил именную футболку и подрался с маскотом "Буллз" – Бенни. Сперва Усик провел с рослым "быком" дуэль взглядов, затем Александр "заехал" талисману левым апперкотом в подбородок. Ну а закончилось все тем, что Усик перевоплотился в рефери и отсчитал своему красному визави нокаут.

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Интересно, что все это происходило на глазах у бронзовой "статуи" легендарного Майкла Джордана, установленной внутри арены "Юнайтед центр".

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Как мы писали ранее, Усик уничтожит Уизерспуна в ринге:появился прогноз букмекеров на бойукраинца с новым визави. Аналитики дают жалкие шансы американцу в поединке со звездой из Украины – грядет сокрушительная победа Александра.

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Также сообщалось, что Усик стойко принял срыв боя со Спонгом. "Некоторые скажут, что срыв поединков – это Бог дает мне знак, что мне не нужно идти в хэвивейт, а я скажу наоборот – он дает мне знак, что "Саша трудись, тогда все будет хорошо", – заявил украинец.

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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