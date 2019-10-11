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Усик оказался легче Уизерспуна

11 октября, 22:14

Соперники взвесились перед боем

Усик - Уизерспун

Усик - Уизерспун

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Украинский супертяж Александр Усик и американец Чазз Уизерспун провели официальную процедуру взвешивания. На нашем сайте можно смотреть Усик – Уизерспун в виде текстового онлайна. Сам поединок начнется примерно в воскресенье в 6 утра по киевскому времени.

Таким образом, украинец показал на весах 97,5 кг и оказался на 12 кг легче американца. Вес Уизерспуна перед боем составил 109,8 кг.

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Отметим, что Бой между Усиком и Уизерспуном состоится на Уинтраст-арене в Чикаго в ночь с 12 на 13 октября.

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Отметим, что украинский боксер Александр Усик провел первую дуэль взглядов против американского оппонента Чазза Уизерспуна. Их бой состоится в Чикаго.

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Ударные серии из тренировочного лагеря Усика:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Чазз Уизерспун

Источник: Сегодня|Спорт

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