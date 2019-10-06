Весь гнев Деревянченко в 23 словах: украинец призвал весь мир в свидетели судейского грабежа

Украинский боксер не согласен с тем, что победителем кровавой бойни в Нью-Йорке судьи назвали Головкина

Сергей Деревянченко / Фото: Getty Images

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Украинский средневес Сергей Деревянченко прокомментировал спорное поражение чемпиону IBF в среднем весе Геннадию Головкину, написав на своей странице в Facebook пост из 23 слов. Напомним, Деревянченко уступил в кровавой бойне с Головкиным, хотя многие эксперты не согласны с подсчетами судей, отдавшими победу GGG, и называют настоящим победителем украинца.

Головкин vs Деревянченко / Фото: Getty Images

"Чувствую, что победил, – считает Сергей Деревянченко. – Весь "Мэдисон-сквер-гарден" это видел, весь мир это видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает"

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Напомним, ранее промоутер назвал сроки возможного реванша Головкин – Деревянченко. "Если есть сомнения в том, кто настоящий победитель, то можно устроить в 2020 году и повторный бой", – заявил Эдди Хирн.

Как мы писали ранее, Сергей Деревянченко после боя выглядел ужасно: оба его глаза заплыли от гематом и рассечений. Тем не менее, украинец не сдавался и до последнего боролся за чемпионский титул.

Согласно судейским запискам, с залитым кровью лицом украинец Деревянченко выиграл половину раундов у легендарного Головкина. Один из судей отдал Деревянченко победу в шести раундах, еще двое – в пяти.

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