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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Сами делали установку. Помимо Михайличенко": игроки "Динамо" берут бразды правления в свои руки

16 декабря, 10:41

Вратарь киевлян Бущан приоткрыл завесу над тем, что происходило в раздевалке динамовцев перед игрой с "Десной"

Голкипер киевлян Георгий Бущан

Голкипер киевлян Георгий Бущан / Фото: Динамомания

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Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал о том, в каком настроении киевляне ушли в отпуск. А также приоткрыл завесу над тем, что происходило в раздевалке команды перед заключительным матчем года в Чернигове, в котором "Динамо" обыграло "Десну" 1:0.

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"Хочу поздравить всех с победой. Это была переломная победа. Она была нужна для самих себя, для результата, для турнирной таблицы, болельщиков, – заявил после выигрыша в Чернигове голкипер динамовцев Георгий Бущан. – Эти полгода для "Динамо" – американские горки. Сейчас нужно отдохнуть, набраться сил, продуктивно поработать на сборах, весной сделаем, чтобы таких качелей не было"

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Георгий Бущан

Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Помимо того, что говорил тренер, сами делали установку перед матчем с "Десной", сами себя поддерживали. Нужна была победа после "Лугано", – добавил Георгий Бущан

Смотрите, как "Динамо" вылетало из еврокубков

Как мы писали ранее, динамовец Беседин в отпуске будет занят лечением "очень неприятной травмы". У лучшего бомбардира киевлян в чемпионате Украины – проблемы с коленом.

Вместе с тем Михайличенко рассказал, сколько игроков "Динамо" хочет купить этой зимой. "Если удастся приобрести одного-двух игроков, было бы неплохо. Но я не буду озвучивать позиции", – отметил главный тренер киевлян.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Георгий Бущан

Источник: Профутбол

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