"Сами делали установку. Помимо Михайличенко": игроки "Динамо" берут бразды правления в свои руки

Вратарь киевлян Бущан приоткрыл завесу над тем, что происходило в раздевалке динамовцев перед игрой с "Десной"

Голкипер киевлян Георгий Бущан / Фото: Динамомания

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Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал о том, в каком настроении киевляне ушли в отпуск. А также приоткрыл завесу над тем, что происходило в раздевалке команды перед заключительным матчем года в Чернигове, в котором "Динамо" обыграло "Десну" 1:0.

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"Хочу поздравить всех с победой. Это была переломная победа. Она была нужна для самих себя, для результата, для турнирной таблицы, болельщиков, – заявил после выигрыша в Чернигове голкипер динамовцев Георгий Бущан. – Эти полгода для "Динамо" – американские горки. Сейчас нужно отдохнуть, набраться сил, продуктивно поработать на сборах, весной сделаем, чтобы таких качелей не было"

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Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Помимо того, что говорил тренер, сами делали установку перед матчем с "Десной", сами себя поддерживали. Нужна была победа после "Лугано", – добавил Георгий Бущан

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Как мы писали ранее, динамовец Беседин в отпуске будет занят лечением "очень неприятной травмы". У лучшего бомбардира киевлян в чемпионате Украины – проблемы с коленом.

Вместе с тем Михайличенко рассказал, сколько игроков "Динамо" хочет купить этой зимой. "Если удастся приобрести одного-двух игроков, было бы неплохо. Но я не буду озвучивать позиции", – отметил главный тренер киевлян.

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