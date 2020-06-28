"Десна" – "Динамо": прямая видео-трансляция матча Премьер-лиги в Чернигове

В воскресенье, 28 мая, в Чернигове проходит матч чемпионата Украины по футболу между "Десной" и "Динамо", который может оказать огромное влияние на итоговое распределение мест в верхней шестерке Премьер-лиги. Начало игры на стадионе имени Юрия Гагарина – в 19:30. "Десна" – "Динамо" онлайн-трансляция идет на нашем сайте.

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Напомним, накануне "Заря" потеряла очки в матче с "Шахтером", сыграв на НСК "Олимпийский" с чемпионом Украины вничью 0:0. Таким образом "Динамо", в случае победы над "Десной", в борьбе за пропуск в Лигу чемпионов увеличит свой отрыв от луганчан до 5 пунктов. И отыграть их в оставшиеся четыре тура "Заре" будет крайне трудно.

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Отметим, что перед битвой с "Десной" "Динамо" потеряло двух защитников. Виталий Миколенко получил повреждение бедра и будет восстанавливаться неделю-две. Не поехал в Чернигов и чемпион мира среди молодежи Денис Попов.

Смотрите, как "Динамо" и "Десна" играли после выхода из карантина

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