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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Десна" – "Динамо": прямая видео-трансляция матча Премьер-лиги в Чернигове

28 июня, 18:42

Олег Люлька Олег Люлька

Противостояние команд из лидирующей группы Премьер-лиги - смотрите поединок на стадионе имени Гагарина

В воскресенье, 28 мая, в Чернигове проходит матч чемпионата Украины по футболу между "Десной" и "Динамо", который может оказать огромное влияние на итоговое распределение мест в верхней шестерке Премьер-лиги. Начало игры на стадионе имени Юрия Гагарина – в 19:30. "Десна" – "Динамо" онлайн-трансляция идет на нашем сайте.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Напомним, накануне "Заря" потеряла очки в матче с "Шахтером", сыграв на НСК "Олимпийский" с чемпионом Украины вничью 0:0. Таким образом "Динамо", в случае победы над "Десной", в борьбе за пропуск в Лигу чемпионов увеличит свой отрыв от луганчан до 5 пунктов. И отыграть их в оставшиеся четыре тура "Заре" будет крайне трудно.

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Отметим, что перед битвой с "Десной" "Динамо" потеряло двух защитников. Виталий Миколенко получил повреждение бедра и будет восстанавливаться неделю-две. Не поехал в Чернигов и чемпион мира среди молодежи Денис Попов.

Смотрите, как "Динамо" и "Десна" играли после выхода из карантина

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видео онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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